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萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/19 10:48
「2023天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」將於下週六(10/28)於天母運動公園熱鬧登場。（圖／<a href="https://www.fac...

「2023天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」將於下週六(10/28)於天母運動公園熱鬧登場。（圖／「2023天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」將於下週六(10/28)於天母運動公園熱鬧登場。（圖／台北市商業處-我是商Ya人

Trick or Treat! 萬眾期待「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」主活動將於下週六(10/28)於天母運動公園熱鬧登場，系列活動則由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」在下週五(10/27)打頭陣，讓大小朋友連續兩日大鬧天母城。

今年邁入第15屆的「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」，繼去年吸引超過20萬人次將天母商圈擠的水洩不通，今年活動當日(10/28)特邀日本知名電視劇「暴太郎戰隊」、「超人力霸王布雷薩」與大小朋友同歡，還有「全聯福利熊」、「乖乖」以及「可果美三色精靈」，以及孩子們最喜歡的滿天星、多多等互動遊戲。

想要一睹超人力霸王布雷薩同台，又或者是想看難得一見的暴太郎戰隊登台，就到周周GO玩具森林攤位區，還有機會跟守護地球的英雄們合照，合影券數量有限，發完為止。

萬聖節除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，「南瓜桶」更是萬不可少，今年將於28日分別於SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋發放共4,500個限量南瓜桶。今年天母商圈協會也召集上百間門口高掛燈籠並張貼識別貼紙的特約商家，在嘉年華當天發放上萬顆糖果給參加變裝遊行的大小朋友。

此外，大朋友也不用怕無聊，現場有熱血音樂會，還原美好時代的嘻皮精神，演出即興的音樂派對，好好感受天母商圈獨特的異國節慶氣氛，另有40攤以上萬聖節限定的貝丹秘密市集，提供無現金支付服務讓您消費好安心。

萬聖節去哪玩？2023天母搞什麼鬼10/27、28登場 夜行踩街、嘉年華、市集活動一次看（圖／台北市商業處-我是商Ya人

台北市商業處表示，「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」是天母商圈最具代表性的年度活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，參與人潮自102年的8萬人次逐漸成長至111年約26萬人次，為天母商圈帶來龐大的商機，也廣受大小朋友的喜愛，歡迎大家一同來感受濃濃的異國鬼節氣息，不用出國就能享受充滿異國氣氛的天母萬聖假期。

台北市天母商圈發展協會理事長唐笛表示，今年活動以為期2日方式辦理，並於10月27日(五)晚上舉辦「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」，民眾於當日晚上7點於新光三越台北天母店集結出發，由乖乖與身穿奇裝異服小小魔兵一同搞鬼踩街，沿路行經忠誠路二段討糖店家，以大葉高島屋為終點，踩街途中安排店家及祕密客為扮裝最吸睛搞怪的小朋友發送小貼紙，獲得最多貼紙的前三名幸運兒就能獲得大葉高島屋百貨禮券。

更豐富多元的精彩內容就在「天母搞什麼鬼15萬聖節嘉年華」，詳細活動訊息請上台北市天母商圈發展協會網站粉絲團「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。
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