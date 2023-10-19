蘇富比畢卡索最高價鉅作台北亮相　估38億落槌創紀錄

Pablo Picasso拍賣估價最高油畫於台北亮相，估計拍出1.2億美元。

蘇富比於17日及18日台北舉辦紐約拍賣預展，展品中最吸睛的莫過於Picasso「奇績之年」1932年創作的《戴手錶的女人》，這件作品涵蓋大師生前熱愛的名錶及美女，其現存繪畫僅三幅出現手錶十分罕見，這件作品主角為他的黃金謬思女神兼情婦Marie-Therese，用色強烈傳達濃烈情感。

該作為紐約大藏家Emily Fisher Landau於收藏生涯初期1968年購入，同場展出她的收藏還有 Andy Warhol、Willem de Kooning 及Mark Rothko等大師級作品，台北預展結束後將送回紐約等待11月8日及9日拍賣。

值得一提的是，抽象表現主義藝術家Mark Rothko回顧展已於巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）登場，展出包括來自National Gallery of Art in Washington D.C、Tate Galley共115件重要作品，Rothko生前是一名很有個性的藝術家，不滿自己作品淪為高價飯店及餐廳的牆上裝飾，促使他捐出許多重要畫作給博物館。