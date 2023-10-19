【傳秘戀裕隆千金】涉打假球與上網簽賭•SBL球員吳季穎25萬交保　中華籃協: 永不錄用

曾是SBL裕隆球員的吳季穎涉嫌網路簽賭自家球隊輸贏，士林地檢署昨(18日) 通知吳季穎到案，訊後認為吳男涉犯賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，諭令25萬元交保。

吳季穎18日下午在警方陪同下抵達士檢應訊，歷經3小時訊問後獲得交保，晚間8時許在友人陪同下快步離開地檢署，面對媒體詢問不發一語。

媒體報導指出，上個賽季還效力於超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的球員吳季穎，因涉嫌打假球在球季結束後遭裕隆開除，隨後加盟台灣啤酒。

士檢17日分案交由重大刑案專組檢察官偵辦，中央社報導，吳季穎17日深夜11時在律師陪同下，主動到警政署刑事局說明，全盤否認，18日下午則由警方陪同到地檢署應訊。

中華民國籃球協會18日召開紀律委員會，針對球員吳季穎涉嫌打假球並交保一事，決議註銷吳季穎球員註冊，各聯盟永不得錄用，並且逐出籃球圈。

檢警估算: 吳季穎下注獲利

約30萬到50萬元不等

檢警掌握，吳季穎涉嫌於賭博網站「九州娛樂城」註冊會員，並下注簽賭職籃SBL等賽事，不定時下注當時效力的裕隆納智捷贏球或輸球，涉嫌妨害運動彩券投注標的運動競技賽事的公平。

檢警估算，吳季穎下注獲利，大約30萬元到50萬元不等。據指出，吳季穎供稱不認識簽賭網站的人員，而且比賽輸贏不一定，並非每次都獲利。

檢警查出，吳季穎已經刪除手機內容，不排除有其他共犯涉案，已扣押手機並送刑事局數位鑑識，全案朝刑法詐欺、賭博，及運動彩券發行條例以強暴、脅迫、詐術或其他非法之方法，妨害投注標的運動競技賽事之公平等罪嫌偵辦。

吳季穎刪除手機內容

不排除有其他共犯涉案

中華籃協副秘書長張承中18日接受媒體聯訪時說：「協會不是執法單位，有關法律的問題交由司法單位處置，我們考慮的是這個事件對於台灣籃球的影響非常重大，因此才會做出最嚴厲的懲罰。」

張承中強調：

「包括現有的T1職業籃球聯盟、台灣職籃P. LEAGUE+聯盟、超級籃球聯賽（SBL），都會發函不得錄用吳季穎，就算將來有新聯盟成立，也會去函要求遵守規定。」

張承中說：

「籃協將出重手嚴禁嚴打，除了處分涉案人士之外，紀律委員會同時決議不准涉案人士進入場館，未來也會禁止涉案人士擔任教練、裁判及球員經紀人，將其逐出籃球圈，以免外溢造成不良影響。」

秘戀裕隆千金?

集團回應: 只是朋友

張承中透露，根據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，吳季穎這次打假球、賭博、言行不妥這3件事情已經嚴重且明顯違規。

張承中說：「未來會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。」

25歲的吳季穎除涉嫌打假球及簽賭，另有媒體報導指他和裕隆集團千金、剛滿18歲的嚴珮瑜秘戀，還兜售裕隆集團前董事長嚴凱泰收藏的名錶，引發軒然大波。

根據TVBS報導，裕隆集團表示，嚴珮瑜和吳季穎只是朋友。針對兜售名錶一事，吳季穎也在IG澄清，他只是受手錶主人委託詢問價格，沒有轉賣也沒有偷竊行為。

台灣啤酒籃球協會聲明:

吳季穎自請離隊並獲球團同意

台灣啤酒籃球協會18日稍早發出聲明，表示疑似涉入打假球的吳季穎已自請離隊並獲球團同意，由於本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，球團將永不錄用。

前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎上賽季效力完裕隆納智捷後遭到開除，隨後加入台啤籃球隊。

17日媒體爆出吳季穎疑似打假球的情事，台啤第1時間停止他參與任何球隊活動，但因造成國內籃壇及球隊負面形象，吳季穎今天已向台啤自請離隊並獲准。

台啤球團聲明提到：「對於造成社會大眾及球迷不佳的觀感，在此表達歉意，本球團對於放水打假球堅持零容忍絕不寬貸，會強烈要求球員應自律自重，遵守法律及球隊規範。」