李鴻源致歉口罩回扣說 經濟部再駁台灣因ECFA每年賺中國1700億美元

前內政部長李鴻源日前指控口罩國家隊廠商賺取大額回扣，17日公開致歉稱是聽「企業家好朋友」所言。經濟部也反駁台灣因ECFA一年從中國賺1700億美元說法，指出去年對中國出口共計1859億美元，有近半為積體電路，約9成比例是中間財，要李鴻源為不實言論道歉。

李鴻源日前於直播中表示，口罩國家隊的廠商賺取大額回扣。經濟部長王美花要求道歉，並研擬提告合適性，台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會以及台灣區不織布工業同業公會17日發布聯合聲明稿，要求李鴻源沒證據就道歉。

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李鴻源17日晚間在臉書發文致歉，表示「口罩的訊息是在一個公開場合聽一位企業家好朋友説的」，他坦承「確實沒有仔細查核」，「有違自己多年的科學研究精神」，他也強調會盡力查清整件事，若真如企業家朋友所言，也一定會將資料交給有司秉公辦理。

同日經濟部也在臉書指出，李鴻源該道歉澄清的，還有在直播中聲稱「台灣因為ECFA每年從中國賺1700億美金」一事。

經濟部表示，去年台灣對中國的出口總共是1859億美元，其中將近一半是積體電路，近九成是要繼續賣到全球市場的中間財商品。而去年台灣對中國的貿易順差是1016億美元，過去幾年的順差，也都沒有達到1700億。

經濟部說明，中國海關總署的統計稱台灣對中的貿易順差是1716億美元，「與我國海關統計的數字有非常大的落差」。

經濟部還說明，這幾年來ECFA早收清單商品占台灣出口全球比重，也逐漸下降。從最高的7.2%，降到目前的3.6%左右，這也是在國際去風險化的趨勢下，台廠拓展世界市場、分散風險的明顯成效。