哈瑪斯地道技術哪裡來？以色列安保團體：直接或間接由北韓傳授

以色列安保團體分析，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯所使用的地道，其技術可能是由北韓所傳授。

韓聯社引述自由亞洲電台報導，以色列安保團體阿爾瑪研究與教育中心（Alma Research and Education Center）創辦人澤哈維（Sarit Zehavi）表示，雖然不確定哈瑪斯是否直接自北韓獲得了地道技術，但看起來北韓向真主黨傳授的技術，確實落到了哈瑪斯的手中。

澤哈維表示，真主黨的地道技術是以北韓所擁有的知識為基礎的，因此哈瑪斯攻擊以色列時所使用的隧道，也有可能間接利用了北韓的技術。

澤哈維解釋，哈瑪斯所挖掘的地道為戰略性地道，武裝成員、車輛及軍需品可以從一個地方轉移到另一個地方。

澤哈維補充說道，從以色列的地形來看，有些地區是混凝土，有些地形為沙漠，混凝土的地形與北韓相似，因此可能有在這方面得到北韓技術上的幫助。

在此之前，該團體在2021年發表的報告中曾表示，北韓的「朝鮮礦業開發貿易公司」向真主黨「吉哈德建設財團」在2014年簽訂1300萬美元的合約，不僅獲得材料，還獲得了挖鑿技術，北韓也向敘利亞邊境附近派遣了6名北韓人力。

報告書還指出，北韓傳授給真主的地道技術之後也傳給了哈瑪斯，有可能被用於建設被稱為「哈瑪斯地鐵」（Hamas Metro）的地道。

據悉，哈瑪斯為了避開以色列偵察機及無人機監控，建造了最高深度深達數公里的巨型地下迷宮，用於運送人員及物資，配有指揮控制設施等。哈瑪斯在2021年稱，該隧道總長度達500公里。

南韓聯合參謀本部也於17日表示，他們認為哈瑪斯與北韓在武器交易、戰術、等多個領域有直接或間接的接觸。