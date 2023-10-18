韓劇「大力女子姜南順」收視9.8%破「都奉順」紀錄　神力女子與帥警共同調查毒品犯罪

韓劇「大力女子姜南順」為2017年「大力女子都奉順」的續篇，一上線就榮登Netflix全球排名第3名，顛覆「男強女弱」的刻板印象，講述著擁有超能力的女生，利用自己的能力懲凶罰惡的故事，是可以輕鬆觀看的一部愛情喜劇。

女主角姜南順由「魷魚遊戲」、「殭屍校園」李瑜美飾演，其母親黃金主及外婆吉中間皆有著十分強大的力氣，他們利用自己過人的能力打擊毒品罪犯。「大力女子姜南順」雖然可說是一部輕鬆小品，但劇情也融入了許多南韓當今的社會議題，如詐騙、投資比特幣失利等，而故事的軸心則是打擊毒品犯罪。

而小亮點之一，是2017年「大力女子都奉順」中的「狗狗CP」朴寶英、朴炯植植客串演出了第三集，都奉順因教訓了欺負動物的三個壞人而到了警察局，與安敏赫在警局內大放閃。

目前已播出4集，從第1集的4.3%開始，每一集都創下自身新高，第4集也達到了9.8%，已突破「都奉順」的最高收視，台灣可於Netflix收看，於每週六、日更新一集。

姜南順－李瑜美 飾

姜南順有著過人的力量、彈跳力、速度及視力，個性十分樂觀、開朗、堅強。5歲時在蒙古和爸爸走丟，幸運地被一對善良的蒙古夫妻收留，在想起自己是韓國人後，她開始學習韓文、看韓劇，說著一口流利的韓文但不會講敬語，夢想著長大後要回韓國找親生父母，還要找個韓國帥哥當男友。

在22歲那年，姜南順如願到了首爾江南，但過程並非那麼順利。她先是在仁川機場遇見正在緝查毒品的警察康熙植（邕聖祐 飾），扣押了一些她珍藏的東西，後來又不幸地遇到專門詐騙外國人的騙子，將她身上所有的錢、手機、護照都騙走，讓她只能流落街頭。

黃金主－金廷恩 飾

姜南順的媽媽，以開餐廳起家的暴發戶，現在為江南典當鋪的老闆，她為了尋找走失的女兒，每年都舉辦有高額獎金的「大力士比賽」，並且也做了許多善事，每到了晚上就會穿上全黑皮衣、騎著重機出門打擊壞人，她相信只要多做善事，就能找回走失的女兒，不料卻出現了一個冒牌姜南順，甚至計謀著要將正牌殺掉。

康熙植－邕聖祐 飾

毒品秘密搜查組組員，時常被姜南順叫「肝移植」，正在調查一樁新型毒品案件，他承諾幫姜南順找到家人，後來還答應讓姜南順一起秘密辦案，潛入物流公司「杜高」調查毒品案件。

柳施吾－邊佑錫 飾

物流公司杜高集團代表，來自俄羅斯，背景十分神祕，表面上經營著物流公司，背地裡卻坐著製毒、販毒的非法生意，自從他在機場看見南順阻止飛機失事的強大力量後，就對南順感到很有興趣。