以色列與哈瑪斯的決戰場 為何現代軍隊對地道戰沒輒？

以色列或許不將伊斯蘭武裝團體哈瑪斯（Hamas）放在眼裡，但對哈瑪斯建造的地道，卻肯定望而生畏。根據經濟學人，以國大反攻加薩（Gaza）的主戰場，必為盤根錯節的地道網絡。

經濟學人指出，現代戰爭可分為四大場域，空中、高樓、棋盤式街景，以及地下坑道。其他面向都不足為懼，惟迷宮般的地下隧道，是以色列國防軍（IDF）的一大致命傷。

地道用途

哈瑪斯於 2001 年開始打造龐大的地下網絡，本是用以從埃及走私軍火物資，後擴充為多重用途。還不是普通的多。地道通訊可避開以色列監控，可藏匿武器彈藥或供指揮官藏身，可伏擊以色列的地面行動，可跨境攻擊以色列並俘獲人質。經歷了慘烈的 2008 年加薩戰爭後，哈瑪斯學到的最大教訓，就是將戰場由地面轉至地下。

地道規模

根據智庫蘭德公司（RAND Corporation），到了 2014 年，哈瑪斯已投入 900 名正職人力於建造坑道，一條平均挖 3 個月，花費 10 萬美元，資金以商業投資作為掩護，據傳伊朗、北韓皆出錢出力（工程師）助哈瑪斯完成建坑大業。哈瑪斯宣稱，加薩共有 1,300 條地道，總長 500 公里，是加薩走廊總長的 10 倍多。

以色列初嘗地道戰之苦

2014 年，以色列發動「護刃行動」（Operation Protective Edge），從空中與地面進擊加薩隧道，共摧毀了 32 條、全長 100 公里的地道，其中 14 條深入以色列領土。然而，根據 BBC，哈瑪斯稱這場戰役僅破壞了 5%。戰後檢討指，IDF 對地道戰準備不足，當時國防部長夸言幾天內就能拿下的目標，花了數周才達成。

如何發現地道？

2014 年行動指揮官坦言，要揪出地道並不如想像中容易。IDF動用了地聲感測器（geophone）、透地雷達等工具，還輔以「人工方式」，如加薩內應、步兵巡邏、訊號小組追蹤手機通訊突然中斷之處等，尋找地道可能存在的蛛絲馬跡。

看不見的雷

發現是一回事，要摧毀又是另一回事。以色列空軍曾試圖以精準炸彈轟炸，但部分未能在正確的深度引爆。以方也曾採用膠狀爆裂物 Emulsa，但每條平均需要 9 到 11 公噸的量，地面部隊還得長時間守住出入口，執行有困難。有的甚至克難行事，用借來的推車、農具將爆裂物送進加薩。由於坑道往往佈滿餌雷，過去 IDF 多避免坑道作戰，以免誤觸被炸。以國也禁止軍隊隨意進入地道，除非另一端已排除危險，以免人員涉險。

地道戰，難

就算是最先進的無人機也無法透視地道，衛星地位同樣派不上用場。日前英國在里茲進行地道戰演習，遭遇重重挑戰，難度足見一斑。除了夜視鏡完全無效（因一片漆黑，無從強化光源），擾動了靜態地下水恐產生有毒氣體，地下環境也冷得多，溫差甚至可多達攝氏 10 度。

又，在隧道裡開火，聲音遭到放大，無法長時間忍受，須加派人力輪流換人進入掃蕩，且彈藥也可能擾動坑道中的塵土，降低可見度。

「清空」地道的方式

美國曾在越戰期間使用催淚彈，蘇聯曾以化學藥劑對付阿富汗，但這些方式在今日恐怕都不合法。為了對付難纏的地道，IDF加強訓練，借助科技，如派遣遙控機器人入內偵察地雷陷阱、埋伏的士兵。但科技並不是永遠可靠。有時機器人「卡在」隧道內，還得派人費力取出。「就像跑 150 米，但每 1 米都像在沙漠走了 1 個月。」

經濟學人總結，以色列揚言要將哈瑪斯全數剿滅，但請認清一點，要找到、清空、摧毀縱橫綿延數百公里的地道，絕不是幾周、幾個月的事－可能得花上好幾年的功夫。