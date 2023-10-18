研究：睡眠不足影響骨骼健康、增加跌倒風險 補充兩大營養素有助入眠

熟齡族忙碌於事業與家庭，常忽視年齡對健康狀態的影響，等到身體出現症狀才開始擔心，尤其骨骼流失又沒有徵兆，常常等到跌倒骨折後才發現自己骨密度不足，此外，研究還指出，睡眠時間不足導致身體機能下降，將影響骨骼健康和增加跌倒的風險。

中華民國骨質疏鬆症學會與安怡營養科學響應10/20世界骨鬆日，公布《好命大調查》結果，發現6成民眾沒有充足攝取維持行動力的關鍵營養，近8成運動習慣不正確，更有超過8成的民眾睡眠質量有問題，大幅影響追求好命生活的健康行動力。中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山醫師進一步分析發現民眾有以下三大NG行為：

NG 1：行動力流失，營養攝取不足首當其衝！

蛋白質能幫助長肌肉，鈣質及維生素D則對骨骼健康相當重要，這三大營養素是維持健康行動力的關鍵，卻有6成民眾沒有攝取足夠。黃兆山提醒，若這三大營養素長期攝取不足，骨骼和肌肉較難生成並影響行動力，增加跌倒和骨骼健康風險。乳製品是補充這三大營養的優質來源，也是很方便的選擇。

NG 2：運動觀念不正確，骨質形成將面臨挑戰

調查指出近8成民眾沒有運動或是僅從事健走、騎腳踏車、跳舞等有氧運動而缺乏肌力訓練，且有4成每周運動累計不到150分鐘；研究顯示，長期且持續地進行有氧以及肌力訓練有助於骨質形成。

NG 3：睡眠質量不佳，當心影響骨骼健康

超過８成民眾有睡眠時間不足、淺眠易醒等睡眠困擾。一項針對骨骼健康與睡眠的研究顯示，每日睡眠低於４小時，將增加骨骼健康的風險。研究也指出睡眠與行動力障礙成正相關，若睡眠時間不足導致身體機能下降，將增加跌倒風險。

黃兆山提醒，研究顯示現代民眾久坐、飲食不均的生活型態及不正確的運動觀念，容易讓肌肉、活動量下降，無形中提升未來失能、臥床等風險。

為了讓民眾了解自身的好命行動力的狀態，中華民國骨質疏鬆症學會與安怡也推出行動力檢測三招，透過簡單三個動作即能自評行動力現況：

行動力檢測第一招：靠牆半蹲，能否挺直背部 行動力檢測第二招：站立不屈膝，雙手能否輕鬆碰地 行動力檢測第三招：單腳站立雙手平舉，能否持續10秒不搖晃

中華民國骨質疏鬆症學會提醒，若想靠良好的生活習慣維持良好骨骼和肌肉健康，呼籲民眾掌握「儲值好命三招」：