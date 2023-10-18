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油畫大師張朝凱參展　臺灣土地銀行藝文走廊吹起奇幻風格

By 台灣英文新聞
2023/10/18 17:25
油畫大師張朝凱（右）、土地銀行主任秘書劉文吉(左) 於開展典禮合影。（圖／土銀）

油畫大師張朝凱（右）、土地銀行主任秘書劉文吉(左) 於開展典禮合影。（圖／土銀）

萬聖節將至，土地銀行總行「館前藝文走廊」亦吹起奇幻風格，土地銀行邀請油畫大師張朝凱參展並於18日舉行「2023張朝凱68個展」開展典禮，展覽期間為今年10月18日起至11月8日止，土地銀行也邀請各界一同感受張朝凱的「新表現主義」風格作品。

張朝凱自幼即在繪畫領域嶄露頭角，他不僅在14歲前出版4本連環圖畫書，高中時更拿下全國學生美展優選獎，可謂藝術界的「英雄出少年」，隨後他選擇攻讀文化大學美術系提升畫技，自大學畢業且完成服役後，亦投入設計產業長達十多年。

不過，在接近強仕之年時，張朝凱選擇辭去工作、全心投入油畫創作，才華洋溢的他不僅連2年拿下全國油畫展優選獎，亦獲聘為崇光、松山、南港社區大學講師。為傳承寶貴經驗與技術，張朝凱目前在社區大學與「朝凱畫室」皆有授課，作育無數英才。

除教學外，張朝凱也不斷精進自我，他透過參與五月畫會、北岸畫會拓展創作能量並成功打造獨樹一格的「新表現主義」繪畫風格，靈活運用寫實、後印象與現代藝術等多樣化技巧傳達本土藝術理念，像是張朝凱的「人生如戲」、「看戲」等作品皆運用豐富色彩與強烈的光影對比，將臺灣歌仔戲場景描繪得相當傳神。

為了讓各界欣賞張朝凱作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」於10月18日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放）展出其畫作，並於11月08日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞。

土地銀行自民國94年起秉持推動本土藝術產業理念發起「館前藝文走廊」活動，累計近20年已邀請國內數百位藝術家參展，不僅提升土銀關懷社會及藝文發展的企業形象，同時也發揮引領同業的拋磚引玉效果。而土地銀行董事長謝娟娟上任後更擴大公股銀行ESG「促進文化發展」使命，除藝文走廊外，另以包場臺灣布袋戲電影等具體行動支持本土文化藝術。

在土地銀行與各界努力下，近五年臺灣文創產業年度營業額已從8,362億元成長到9,643億元規模，隨文化部啟動「文化成年禮金」疫後振興政策、地方縣市減免娛樂稅，以及「2023臺灣文博會」、「2023臺灣設計展」等實體展覽人潮回溫，今年臺灣文創營業額有望再創新猷。

土地銀行身為百分百國營銀行，除運用「館前藝文走廊」活動為臺灣藝術教育扎根，亦以「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，對臺灣環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

油畫大師張朝凱參展　臺灣土地銀行藝文走廊吹起奇幻風格

土地銀行主任秘書劉文吉（右）聆聽油畫大師張朝凱（左）導覽其作品。（圖／土銀）

更新時間 : 2023-10-18 19:50 GMT+08:00

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