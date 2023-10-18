比利時議會訪團來訪　范荷芙讚台灣：「每次有人試圖恐嚇我，我就會更加勇敢」

總統蔡英文今（18）日上午接見「比利時聯邦眾議員訪問團」，感謝比利時透過各種方式支持台灣國際參與及關切台海現狀，並期盼未來雙邊能持續加深夥伴關係，建立制度化合作；比利時眾議院外交委員會主席范荷芙表示，訪團此行就是要表明台灣並非獨自面對中國威脅，並以「每次有人試圖恐嚇我，我就會更加勇敢」形容台灣。

比利時眾議院外交委員會主席兼國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）率團來台，成員尚包括外交委員會議員兼國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）等8位跨黨派、分屬不同委員會的國會議員。范荷芙與達爾曼菲分別為第3度、第6度訪台，是台灣在比利時國會的重要友人。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，我們感受到越來越多來自比利時的支持。不論是比利時聯邦眾議院、參議院、或是佛拉蒙區議會及瓦隆區議會，在過去3年都分別通過決議，支持台灣的國際參與及深化台比關係。比利時政府連續3年，公開支持台灣參加「世界衛生大會」（WHA），不久前比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）也重申支持維持台海現狀。

蔡英文感謝議員們透過各種方式支持台灣國際參與及關切台海和平。她認為，堅持自由、民主等普世價值是台灣和比利時的共同理念，相信有議員們的大力支持，台灣和比利時的雙邊關係將能穩健提升。

蔡英文提及，近年來，台灣和比利時在離岸風電建設及半導體產業，都有豐碩的合作成果。台比雙邊也持續加深夥伴關係，像是台灣和比利時佛拉蒙區政府，除了在去年簽署合作備忘錄，今年4月也舉行合作諮商會議，讓雙邊的交流持續邁向制度化合作。期盼未來，台灣和比利時聯邦政府也能在網路安全等互補優勢的領域，建立制度化合作，共創雙贏發展。

范荷芙則在致詞中表示，台灣與比利時共享民主、人權及法治等價值。她認為，台灣對這些價值的堅持，有助於促進印太區域的民主，也為台比兩國友誼打下永續的基礎。

范荷芙指出，台比兩國去年超過30億美元的商務交流，以及約 100 個學術機構間的合作，正是雙方友誼的體現。在離岸風電領域，雙方有許多合作成果，像是台灣首艘本土承造的大型浮吊船及台比雙方持續進行許多重要的離岸風場建設計畫，相信未來雙方的貿易會變得越來越重要。

范荷芙表示，訪團相當關切中國軍機越來越常進入台灣防空識別區及中國軍艦和軍機跨越台海中線，他們此行的理由，就是要表明台灣並非獨自面對這些威脅，並引用英國著名小說家珍·奧斯丁（Jane Austen）所言，「我身上有一種固執，永遠不會被別人的意圖嚇倒。每次有人試圖恐嚇我，我就會更加勇敢」她認為這句話非常適合形容台灣。

范荷芙強調，比利時國會的外交委員會非常重視台灣議題。今日訪團來自6個黨派，包含在野黨與多數黨成員。在多場辯論中，幾乎所有黨派的國會議員都站出來，譴責中國單方面的侵擾行為。她認為這是團結的象徵。比利時政府也多次呼籲應該緩解緊張局勢，並避免任何可能危害現狀的挑釁行為。

范荷芙提到，2020年比利時國會通過相關決議，積極呼籲讓台灣有意義參與各項國際組織，像是WHA等，未來，他們也會繼續發聲支持台灣。另外，目前歐盟針對中國採取「去風險化」的新策略，以維護戰略自主並確保關鍵供應鏈安全。台灣是國際半導體產業龍頭，在此一策略可以扮演非常重要的角色，特別在最近通過的《晶片法案》方面。

范荷芙主席相信，台灣與比利時未來將持續深化雙方友誼，並共同致力台海的和平與穩定，也希望雙方可以專注於更多未來合作的機會。最後，范荷芙強調，「真正的友誼，比任何試圖掩蓋他的陰影都還要明亮」。