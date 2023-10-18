新北獲學校體育傳炬獎11獎項　全國居冠

教育部體育署昨（17）日舉辦112年度學校體育傳 炬獎頒獎典禮，新北市團體及個人榮獲六大類11獎項， 獲獎數全國第一。另外，本屆亞運中華隊表現亮眼， 許多選手來自新北，累積4金3銀7銅的好成績， 除了選手努力練習，新北市與學校共同建構完善的制度與設備， 孕育體育優秀人才。

獎項分別為新北市政府榮獲績優機關獎，光復高中、達觀國中小、 中山國小榮獲績優學校獎；蔡明堂先生榮獲學校體育奉獻獎； 中山國小陳韋伶、頭湖國小王彥邦、 後埔國小蕭明芳榮獲教學傑出獎；教育局陳曉光、 忠義國小張庭瑄榮獲活動貢獻獎；明德高中林芳瑜榮獲運動教練獎， 成績大放異彩。

新北市龔雅雯副秘書長代表出席領獎時表示， 新北市積極推廣體育活動及健康促進，提升學校各項運動設施設備， 廣設國民運動中心、運動聚點，培養學生及市民良好運動習慣。 在中央及地方政府合作下，不僅能做好人才培育， 帶動體育經濟產業發展，更能擴大推廣「動健康」政策， 讓學生透過運動維持身心健康，幫助個人人格培養、凝聚團隊力量， 培訓更多臺灣之光於國際賽場上發光發熱。

榮獲「學校體育奉獻獎」的蔡明堂先生，支持基層棒球運動25年， 其所帶領的穀保青棒隊已有45位校友成功進入職業棒球聯盟， 是培育優秀棒球人才的搖籃。此外，擔任2019年U18世界盃中 華隊領隊，帶領中華隊勇奪冠軍。蔡明堂說， 未來將繼續發揚奉獻精神，持續推動學校體育棒球運動的發展， 培養更多有潛力的運動員。同時，也將積極參與社會活動， 推廣棒球運動的價值，鼓勵更多的青少年體驗運動的快樂和成就感。

榮獲「活動貢獻獎」的陳曉光主任於民國78年擔任教育部推動社區 趣味聯賽的指導員與體育結下深厚情緣。 最難忘的是推動全市學校班際大隊接力， 建構學生校園體育參與和營造團隊合作的精神， 而今也成為全市及全國唯一以班級組隊參賽的體育競賽。陳曉光說， 日後仍將秉持體育傳炬獎的精神，像接力棒傳承、火炬般引領， 繼續散播與發掘更多體育的種子。

教育局表示，新北市在學校體育推動上有多項全國首創措施，包含「 新北卓越體育人才在地育成領航計畫」， 提供選手完善訓練環境與升學管道；「 新北市體育績優助學圓夢實施計畫」， 結合民間公益獎助弱勢體育績優學生；建置「AI體感健康操」及「 AR教練大隊接力」提供學童數位運動體驗； 推動高中職校校有體育績優生，為學子打開體育生涯發展大門。並從 「優質環境」、「專業師資」、「支持照顧」、「暢通管道」、「 獎勵補助」、「引進資源」等六大面向，領航學校體育發展， 培育更多體育績優人才。