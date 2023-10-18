引領社福心不忘任何人！新北推動三安社福　要讓市民幸福有感

新北市為全國第一大城市，面對各類福利人口眾多， 新北市社會局長李美珍18日在市政會議中，以「新北優社福 三安再跨步」為題，提出「三安九策」社會福利，藉由安全、 安心及安定等政策目標，結合好日子愛心大平台媒合社會正善力量， 私公協力，要讓市民安居樂業、幸福有感。

李美珍表示，新北市總人口數超過403萬， 各類社會福利人口亦高居全國第一，例如身障朋友就有17萬多， 65歲以上長者已突破71萬人，但受限於財稅劃分， 中央統籌分配稅款平均到每位市民身上是6都最低， 因此運用跨域合作、私公協力及資訊整合，推動各種社福方案。 在前任張錦麗局長帶領及團隊合作下， 將歷年的創新福利方案汲取最精華的20個彙編成書， 加上專家學者的回饋，可提供各縣市參考， 也期待成為各大專院校社工系學生的參考書。

李美珍說，新北市在嬰幼兒服務方面，已建置121家公托， 加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率已達42%， 今年還開辦了夜間弱勢臨托，以及偏區定點臨托。 在身心障礙者服務方面，輔具Easy GO App於今年9月上線，除提升輔具超音速的功能，增加自動推送、 AI智能引導挑選輔具。在長者服務面向，除持續推動銀髮俱樂部、 銀髮俱樂部先修班、照顧據點外，針對獨居長輩提供六大服務， 推出關懷安心包，結合區里及民間網絡共同守護。在社安網方面， 持續跨局處整合，運用資訊系統進行大數據及熱點分析， 並發展50個服務方案，關懷服務超過21萬人次， 網住需要幫助的家庭。

代理市長劉和然表示，新上任的李局長具有地方及中央的歷練， 在既有基礎上，再提出「安全、安心、安定」等三安社福， 透過經濟安全、生活安全、社會安全、安心托育、安心自立、 安心終老、安定品質、安定平權、安定服務等九項策略，以跨領域、 跨專業的合作協力，務期達到安居樂業的市政目標， 讓市民過著幸福有感的生活。