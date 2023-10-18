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引領社福心不忘任何人！新北推動三安社福　要讓市民幸福有感

By 台灣英文新聞
2023/10/18 17:20
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

新北市為全國第一大城市，面對各類福利人口眾多，新北市社會局長李美珍18日在市政會議中，以「新北優社福 三安再跨步」為題，提出「三安九策」社會福利，藉由安全、安心及安定等政策目標，結合好日子愛心大平台媒合社會正善力量，私公協力，要讓市民安居樂業、幸福有感。

李美珍表示，新北市總人口數超過403萬，各類社會福利人口亦高居全國第一，例如身障朋友就有17萬多，65歲以上長者已突破71萬人，但受限於財稅劃分，中央統籌分配稅款平均到每位市民身上是6都最低，因此運用跨域合作、私公協力及資訊整合，推動各種社福方案。在前任張錦麗局長帶領及團隊合作下，將歷年的創新福利方案汲取最精華的20個彙編成書，加上專家學者的回饋，可提供各縣市參考，也期待成為各大專院校社工系學生的參考書。

李美珍說，新北市在嬰幼兒服務方面，已建置121家公托，加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率已達42%，今年還開辦了夜間弱勢臨托，以及偏區定點臨托。在身心障礙者服務方面，輔具Easy GO App於今年9月上線，除提升輔具超音速的功能，增加自動推送、AI智能引導挑選輔具。在長者服務面向，除持續推動銀髮俱樂部、銀髮俱樂部先修班、照顧據點外，針對獨居長輩提供六大服務，推出關懷安心包，結合區里及民間網絡共同守護。在社安網方面，持續跨局處整合，運用資訊系統進行大數據及熱點分析，並發展50個服務方案，關懷服務超過21萬人次，網住需要幫助的家庭。 　　

代理市長劉和然表示，新上任的李局長具有地方及中央的歷練，在既有基礎上，再提出「安全、安心、安定」等三安社福，透過經濟安全、生活安全、社會安全、安心托育、安心自立、安心終老、安定品質、安定平權、安定服務等九項策略，以跨領域、跨專業的合作協力，務期達到安居樂業的市政目標，讓市民過著幸福有感的生活。

更新時間 : 2023-10-18 19:50 GMT+08:00

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