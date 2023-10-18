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台灣南投溫泉季10/29登場、3大溫泉區推精彩活動　火把浴衣踩街壓軸

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 17:31
圖/<a href="https://www.facebook.com/eelinmodel?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">伊林 EeLin</a>官方臉書

圖/伊林 EeLin官方臉書

南投溫泉季10月29日在埔里鎮福興溫泉區有模特兒浴衣泳裝秀、11月12日在泰雅渡假村開放免門票入園、11月18日在信義鄉東埔國小規劃晚會、烤全豬免費吃、火把浴衣踩街等精彩活動。

台灣南投溫泉季10/29登場、3大溫泉區推精彩活動　火把浴衣踩街壓軸

南投溫泉季29日起從埔里鎮福興溫泉區開跑，南投縣政府17日舉辦記者會宣傳，南投縣副縣長王瑞德（中）、活動大使藝人安妮（右）邀民眾來泡溫泉、吃美食。中央社

南投縣政府規劃南投溫泉季系列活動，10月29日埔里溫泉季在福興溫泉遊客中心、11月12日北港溪溫泉嘉年華在國姓鄉泰雅渡假村、11月18日「玉山戀，東埔情」在信義鄉東埔國小，縣政府昨(17日) 對外宣傳，活動大使、伊林娛樂藝人安妮邀民眾來南投泡溫泉、吃美食。

南投縣副縣長王瑞德出席致詞說，溫泉是南投重要觀光產業，感謝交通部觀光署連年補助支持經費，今年也納入「台灣好湯」系列活動，南投溫泉季首場活動搭配「南投巧克力咖啡節」在埔里鎮福興溫泉區登場，29日安排模特兒走秀、活動大使安妮與遊客互動遊戲等。

中央社引述王瑞德表示，11月12日北港溪溫泉嘉年華當天上午10時泰雅渡假村開放免門票入園，歡迎遊客來享受獨特的碳酸氫鈉泉；東埔溫泉季11月18日壓軸登場，現場安排布農族八部合音演出，還有烤全豬、小米酒與遊客分享，重頭戲是氣氛超熱鬧的火把浴衣踩街。

台灣南投溫泉季10/29登場、3大溫泉區推精彩活動　火把浴衣踩街壓軸圖/伊林 EeLin
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