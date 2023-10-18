拜登抵達以色列 加薩醫院慘案以控發射火箭彈失敗 巴嗆推卸責任

更新時間：2023-10-18 17:36

發布時間：2023-10-18 16:23

加薩走廊一所醫院17日晚間遭襲釀逾500死，引發國際譴責。以色列與哈瑪斯互控是對方所為；美國總統拜登已於今（18）日抵達以色列訪問，事件發生後原定19日與埃及、約旦及巴勒斯坦領導人的四方峰會取消。

拜登於18日抵達以色列特拉維夫機場，以國不敢掉以輕心、用最高維安規格相迎。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）親切相迎，兩人擁抱展現美以雙方堅定的盟友立場。

據傳，拜登將會予以方談論人道救援計畫，表明向加薩發動地面攻擊的底線，並提出「尖銳問題」；與此同時也會堅定展現對以國的支持。

醫院爆炸500人死亡 巴勒斯坦迄今死亡人數上看3000

半島電視台報導，加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日晚間遭遇空襲，導致院中數千平民逃避不及，逾500人死亡，自7日迄今已有約3000名巴基斯坦人因空襲喪命。每日郵報更指出，因死亡人數眾多，該醫院的醫生不得不在屍首堆中招開記者會。

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以國：空襲沒擊中醫院 爆炸是火箭彈發射失敗所致

以色列與哈瑪斯互相指責對方應當為本次的重大死傷負責，俄羅斯則要以色列拿出衛星圖證明非他們所為。以色列軍方主張，是常與哈瑪斯一起作戰的伊斯蘭聖戰組織火箭彈發射失誤所致，更說可以提供阿拉伯對話截圖用以佐證。哈瑪斯則譴責以國犯下可怕的屠殺還推卸責任。

CNN報導，以國國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）今日表示，阿里阿拉伯醫院醫院沒有受到「結構性破壞」，「附近沒有彈坑」，證明以國空襲並沒有造成17日的致命爆炸，且醫院沒有直接被擊中，被擊中的是醫院停車場，且不是空投炸彈造成。

哈加里表示，當地時間17日下午6時59分，伊斯蘭聖戰組織從附近墓地發射約10枚飛彈，當下就有報導醫院發生了爆炸。根據以方彈道分析證實，火箭彈是從醫院附近發射的，由於火箭彈的彈道很短，大部分推進劑（火箭燃料）仍清晰可見。

此外，以方還掌握「恐怖分子間的通信」討論火箭彈發射失誤的問題，並提到了醫院。一段據稱為兩為哈瑪斯特工間的錄音也被公布，以方翻譯內容指出，兩位在談醫院的導彈彈片是當地的彈片，不像以色列的彈片。

哈加里還指出，向以國發射的火箭彈落空並造成人員傷亡的現象很常見，根據以方統計，在這場戰爭中，約有450枚火箭彈落空，並落在加薩地帶。

伊斯蘭聖戰組織否認火箭彈發射失敗是醫院爆炸原因，CNN表示無法獨立何時爆炸的起因與傷亡現況。

中東各地暴動抗議 拜登赴以、約旦取消四方會談

衛報報導，中東地區包含黎巴嫩、伊朗、利比亞、摩洛哥及土耳其等國在內，至少有8個城市在爆炸發生後出現抗議活動。數百名巴勒斯坦人湧上約旦河西岸街頭，包括巴勒斯坦當局所在拉姆安拉（Ramallah）表達憤怒之情。

法新社報導，拜登（Joe Biden）原定今日將訪以色列，並計畫19日訪問約旦首都安曼（Amman），與約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行峰會，然而事件發生後約旦外長沙法迪（Ayman Safadi）已宣布取消峰會。

據白宮聲明指出，拜登與約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）「協商」後，並考慮到巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）宣布舉國哀悼3日後，做出此項決定。