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萬聖節限定！貳樓ｘ美國HEINZ亨氏 「被封印的番茄鬼」腥紅漢堡限量登場 打卡再送「迷你版番茄醬」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 16:08
萬餓美食出現！ 與亨氏合作腥紅漢堡並推出萬聖節小眼怪特調。（圖／貳樓）

萬餓美食出現！ 與亨氏合作腥紅漢堡並推出萬聖節小眼怪特調。（圖／貳樓）

為慶祝萬聖節的到來，貳樓與「餓鬼」宣戰，於10月19日至10月31日期間，和美國品牌HEINZ亨氏合作跨界，將全台門市換上番茄鬼的應景布置，推出亨氏番茄醬特製的腥紅漢堡、只送不賣的萬聖節限量聯名封印迷你版番茄醬，還有經典的特調飲品、兒童餐果凍也一起加入了搞怪淘氣的小眼怪眼元素，邀請大小朋友一同前來張口除妖，美味一嚇。

萬聖節的傳說流傳千年，最常見的說法是這一天是亡魂重返人間之際，所以人們努力「扮鬼」來將孤魂野鬼嚇跑。今年萬聖節，貳樓以「尖叫餓樓」為主題搭配節慶活動，在貳樓大廚們千方百計之下，將四款漢堡餐點加入了HEINZ亨氏番茄醬特製配方，漢堡被染成了腥紅色澤，而其他的餓鬼們則化身成綠色萬聖節小眼怪特調，詭譎氣氛中帶著搞怪討喜又吸睛。

另外備受孩童喜愛的「小大人」套餐也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍，以葡萄優格製作的果凍基底，搭配血盆大口的野莓果醬及水果眼球，小朋友又愛又怕節慶感十足！三款小大人套餐有著炸雞、漢堡排或是以奶油口味貝殼麵為主，加入雞肉和花椰菜的熊孩子的奶油雞肉麵，以及鋪上鮮嫩滑蛋的吃光光雞肉蛋包飯，造型生動，完美應景萬聖節氛圍。

除了腥紅漢堡，貳樓和HEINZ 亨氏更特別推出封印番茄鬼的萬聖聯名封印迷你版番茄醬，10/21起至10/31活動期間內只要拍下貳樓門店萬聖節相關的照片，上傳社群的限時動態或貼文並同時標記 @SecondFloor 及 @HEINZ，就有機會拿到萬聖封印限定小罐番茄醬，只送不賣限量發送！

萬聖節限定！貳樓ｘ美國HEINZ亨氏 「被封印的番茄鬼」腥紅漢堡限量登場 打卡再送「迷你版番茄醬」
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更新時間 : 2023-10-18 19:49 GMT+08:00

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