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美國下重手禁Nvidia晶片輸出中國 輝達：部分業務將撤出特定國家

輝達之前為中國特製「弱化版」晶片，仍銷售長紅，因產品還是比其他牌子都強。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 15:37
輝達Nvidia加州總部標誌（圖／路透社Robert Galbraith）

輝達Nvidia加州總部標誌（圖／路透社Robert Galbraith）

美國拜登（Joe Biden）政府 17 日宣布，再對中國祭出先進晶片出口禁令，進一步限縮中國以高科技強化軍力的能力，半導體大廠輝達（Nvidia）首當其衝。

路透社報導，新措施旨在補上去年 10 月禁令的漏洞，不排除「每年更新」。商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，美方無意傷害中國經濟，純粹是為了阻止中國透過先進半導體在人工智慧（AI）與尖端電腦之研發取得突破，用於軍事目的。

超級運算、先進晶片加持的 AI 技術，可用於增進決策準確度、軍事規劃、後勤準備。新規列管商品排除了用於多數消費電子商品的晶片，如筆電、手機、電玩，但部分出口仍需美方許可。

根據喬治城大學安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）2022年 6 月的一份報告，在 2020 年的 8 個月期間，中國解放軍供應商採購的 97 個 AI 晶片中，近半數都是由輝達、英特爾（Intel）與微軟（Microsoft）製造。

輝達的 A800 及 H800 晶片，是為中國特製的晶片，符合美國先前出口規範，因此能銷往中國。在禁令之下，輝達業績仍蒸蒸日上，因這些晶片雖已調整，仍優於其他廠牌。新規一出，輝達股價下挫 3.7%。

輝達 17 日表示，受新措施衝擊的包括 A800 與 H800 晶片、一款頂級遊戲晶片，以及 8 月推出的 L40S 晶片。輝達稱，可能會被迫將部分業務撤出特定國家。另英特爾與超微（AMD）用來與輝達一較高下的晶片產品，也將受到影響。
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更新時間 : 2023-10-18 19:49 GMT+08:00

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