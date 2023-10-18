台北遠東香格里拉尋蟹季 香宮粵菜餐廳及上海醉月樓 金秋蟹宴鮮美上桌

又到了錦繡金秋，蟹滿味濃的品蟹好時節。台北遠東香格里拉即日起至11月30日，由香宮粵菜餐廳主廚廖晉輝與上海醉月樓主廚賴忠舜，以來自陽澄湖重達5-6兩重的肥美大閘蟹、台灣紅蟳等各色蟹種，以清蒸、爆炒、酥炸及填餡等多種烹調手法，將秋蟹的豐富海味展現得淋漓盡致。無論是清蒸陽澄湖大閘蟹、大閘蟹粉燴濃湯燕窩、大閘蟹粉燜稻庭麵或是豆酥鮮膏蟹、魚子蟹黃凍、蟹肉腐皮捲、蟹黃小籠包等多道經典與創意美饌，細品秋日的極致風味。單隻大閘蟹1,680起，單道秋蟹美饌自368到1,580元不等，上述價格皆須外加一成服務費。訂位專線：(02)7711-2080。

香宮 大閘蟹宴

清蒸大閘蟹 1,680元

讓蟹迷引頸期盼的陽澄湖大閘蟹，終於有望在10月底11月初於台北遠東香格里拉美味上桌！廖主廚挑選個頭至少在5.5兩到6兩重的大閘蟹，其蟹黃特別豐腴飽滿、蟹膏晶瑩Q彈，傳統以紫蘇葉與些許米酒清蒸做法最能吃出大閘蟹的鮮美與甘甜，廖主廚還特別在清蒸手法中變化出兩種風味，一是在大閘蟹底加上陳年十年的紹興酒與蛋白做出紹酒芙蓉蒸，僅需加價200元，另一種是加上蟹粉馬蹄蒸肉餅，可嚐到整隻大閘蟹與肉餅雙風味，只需加價280元。

大閘蟹粉燴濃湯燕窩 1,888元

除了清蒸外，廖主廚還設計了五款大閘蟹佳餚，這道以爽脆的豆芽鋪底，滑嫩的燕窩覆上，點綴著增添風味的火腿絲，在這微涼秋日特別暖胃！主廚以大閘蟹粉和薑泥爆炒，加入慢火熬煮的上湯，糅合著蟹的鮮味和薑的微辛，加入些許紹興酒提味，成就一碗溫暖鮮美的濃湯，再將蟹黃與一盞透亮燕窩鋪在湯上，呈現出一道精美雅致的湯品。

大閘蟹粉燜稻庭麵 888元

將大閘蟹粉與薑片、蔥段一同入鍋爆炒，再加入上湯，讓湯汁充分融合蟹的鮮美和薑蔥的辛香。其後，主廚特別挑選了被譽為日本貴族血統的手工稻庭麵，其質地滑順、細膩，並帶有獨特的嚼勁，麵條充分吸收湯汁的精華，最後點綴黃澄澄的鮮美蟹黃，是道暖心的麵點美饌。

上海醉月樓 蟹蟹饗宴

上海醉月樓不僅與香宮同步推出清蒸大閘蟹，賴主廚亦準備十多道蟹饌，從前菜、主食到麵點小籠包，把握這尋蟹季，讓食客一次滿足！

魚子蟹黃凍 680元

細緻的蟹鉗肉，嫩滑且風味絕佳。主廚以精湛技藝，細心地將其抽絲，再和悉心以細火燉煮數小時的上湯、吉利丁和小朵青花菜悄然結合。其鮮甜蟹肉與香醇湯底相映生輝。待冷卻後，如同玉石般的晶瑩剔透，凍中蘊藏著綿密的蟹肉絲，主廚巧思將蟹黃凍上加了頂級魚子醬輕盈點綴，每一口Ｑ彈都是豐富鮮美的絕妙滋味。

豆酥鮮膏蟹 680元

為展現紅蟳的原汁原味，主廚先冰鎮紅蟳，鎖住來自海洋的鹹香，經過8-9分鐘的細心蒸煮後，放置滑嫩的蒸蛋上，蟹湯緩緩滴落，與蛋香融合。接著鋪上炒得噴香的豆酥，以及金黃的蟹黃，享用時搭配自製薑醋，讓紅蟳的鮮甜更添風味。