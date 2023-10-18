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史無前例！流浪貓染變種狂犬病 引爆美國內布拉斯加州的公衛危機

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 14:49
為在美國道格拉斯縣的一隻流浪貓被檢出感染變種狂犬病，引發當地公衛危機。（圖／pixabay）

為在美國道格拉斯縣的一隻流浪貓被檢出感染變種狂犬病，引發當地公衛危機。（圖／pixabay）

美國內布拉斯加州（Nebraska）的道格拉斯縣（Douglas County）近來發生一起史無前例的公衛危機，一隻流浪貓被檢出感染變種狂犬病，為20年來首次，而該變種病毒通常與浣熊有關，而該縣內估計有40,000隻浣熊，衛生當局嚴陣以待。

奧馬哈市（Omaha）一個家庭收養了一隻流浪小貓，不久後他們發現小貓出現奇怪的行為並變得具有攻擊性，經過獸醫檢查後，發現其患有變種狂犬病毒。

據了解，這隻約1到2個月大的小貓沒有任何病史，但狂犬病浣熊變種檢測呈陽性，這種狂犬病在阿巴拉契亞（Appalachia）以西通常不常見，通常與阿巴拉契亞東部的浣熊有關，在內布拉斯加州為史上第一次。

由於貓咪感染後增加了傳播給人類的風險。如今，道格拉斯縣衛生當局上緊發條，正在緊急為當地 1000 隻浣熊接種疫苗，並為接觸過這隻小貓的10 個人進行狂犬病預防治療，同時將監測範圍從發現貓咪的地點向外擴大約3英里（4.8公里）半徑的地區，以防止進一步擴散。

道格拉斯縣的醫療主任Lindsay Huse說，由於目前未有針對狂犬病的治療方法，當人類感染狂犬病並出現臨床症狀後，死亡率近100%，是相當致命的疾病，因此若爆發疫情將如同滾雪球般一發不可收拾。

Lindsay Huse繼續說，該地區已有20多年沒有貓咪感染狂犬病，蝙蝠則是當地最常見的狂犬病原因。另外，據內布拉斯加州人道協會稱，該縣內估計有 40,000 隻浣熊，加上浣熊與家畜、寵物互動頻繁，因此當局已做最壞打算。

根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，狂犬病是一種急性病毒性腦脊髓炎，致死率幾達100％。狂犬病初期呈現的症狀有非特異性的，如發熱、喉嚨痛、發冷、不適、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、虛弱、焦慮、頭痛等，或咬傷部位異樣感之特異性的症狀，持續數天後，出現興奮及恐懼的現象。還會發展至麻痺、吞嚥困難，咽喉部肌肉之痙攣，以致於引起恐水之現象（故又稱恐水症）。隨後併有精神錯亂及抽搐等現象。如果不採取任何醫療措施，患者在2至6天內（有時會更久），常因呼吸麻痺而導致死亡。
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貓咪
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內布拉斯加州
道格拉斯縣

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