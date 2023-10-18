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台灣YouTube推穩定音量、長按設定2倍速等功能 Android還可語音搜歌

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/18 13:35
YouTube未來幾週將陸續推出新功能（圖／Google提供）

YouTube未來幾週將陸續推出新功能（圖／Google提供）

Google 台灣今（18）日宣布YouTube介面與功能將進行更新，提升使用者的觀看體驗並能更輕易獲取資訊。此外YouTube也推出了網頁和行動版的動畫效果及更新智慧型電視上的YouTube介面，加深觀眾與創作者的互動。

YouTube產品管理總監Matthew Darby指出該平台介面與播放功能的更新，包括「穩定音量」減輕耳部負擔、長按設定 2 倍速、輕鬆跳轉、鎖定螢幕避免意外中斷、集中瀏覽所有內容、依語音或歌曲搜尋以及凸顯重要時刻的動畫效果等。

音量與快轉

為了在行動裝置上推出更便利的音訊功能，即日起「穩定音量」將會自動開啟，避免音量忽大忽小，為使用者提升整體觀看和聲音體驗； 此外，使用者以電腦、平板電腦和手機觀看全螢幕或直向模式的影片時，只要按住播放畫面的任何地方，即可自動以 2 倍速播放影片，快轉到想觀看的部分再放開手指，就能恢復正常播放。

跳轉與鎖定螢幕

觀看影片時，會顯示更大的預覽縮圖，方便使用者找到影片中的特定時刻。跳轉到其他時間點後，如果需要回到原片段，只要將手指移回原本的位置，並在感受到裝置震動時放開，影片就會返回到剛才看過的地方。螢幕鎖定功能則讓使用者能在手機與平板電腦上鎖定 YouTube 影片畫面，避免意外干擾觀影體驗。

資訊集中與語音搜尋音樂

YouTube 將「媒體庫」分頁與帳戶頁面合併成「個人中心」分頁集結使用者先前看過的影片、播放清單、下載、購買內容、以及帳戶與頻道資訊。在電腦、手機和平板電腦上，YouTube 中的「個人中心」分頁將取代「媒體庫」分頁。

依語音或歌曲搜尋功能將在未來幾週於Android 裝置上推出，運用 AI 比對搜尋內容和原始錄音檔的音訊，讓使用者可以透過播放內容或哼唱曲調來搜尋音樂。
YouTube
Google

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更新時間 : 2023-10-18 15:17 GMT+08:00

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