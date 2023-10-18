馬英九提反台灣、台積電「武器化」　吳釗燮：遺憾馬在外批挺台人士

前總統馬英九16日在美國演講提及拒絕部分美方人士將台灣「武器化」、把台積電當武器引發關注。外交部表示相關內容悖離事實與國內民意，外交部長吳釗燮今（18）日直言，政治人物到海外應呼籲他國給予台灣更多支持，對馬英九此舉感到遺憾。

馬英九美東時間16日下午在美國紐約大學（NYU）發表演說，提及建議美國與國際社會應該鼓勵兩岸和談，並敦促兩岸回歸「九二共識」避免戰爭，並直指部分美國人士「意圖把台積電當武器，意圖把台灣當戰場」，不顧台灣人安危福祉「讓台灣變成第二個烏克蘭」，更點名美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），批評其主張台灣政府應發給每人一枝AK47步槍準備與中國對抗，強調「絕不歡迎完全不考量台灣情勢，不考慮兩岸關係，甚至把台灣武器化的思維。」

外交部長吳釗燮今日至立法院備質詢前接受訪指出，此事應以宏觀角度看待，台灣面臨的最大問題，是中國不斷對台進行軍事、政治、經濟施壓，在此情境下，台灣主要政治人物到海外時，應呼籲其他國家給予台灣更多支持。他也引述美國政界所謂「政治不跨過邊界」，意思為政治人物出訪時應將國內政治放旁邊，對於馬英九到其他國家去指責支持台灣的人士，「讓我們感到遺憾」。

外交部17日晚間也發布新聞稿指出，對於馬英九演說內容「明顯悖離事實與國內民意，刻意迎合中方立場」，感不解與高度遺憾。

外交部表示，當前全球均體認到台海的和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，而不斷挑釁、威脅周邊國家、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國；因此，民主國家正積極合作維護台海和平與繁榮。

外交部提出，在面對中國對台政、經、軍壓迫力道不斷增加的情況下，國內各政治領袖理應思考一致對外，共同爭取國際友人，並且在國外停止政治操作，讓台灣受到國際社會尊重。但馬前總統出國後卻以悖離民主國家共同遵循的原則，批評自己民選政府和力挺台灣的國際人士，委實令人極感失望與遺憾。

外交部強調，我國政府一直抱持著最大善意，溝通大門始終是敞開的，並多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量，受到國際社會的讚譽。反觀中國卻頻頻破壞區域和平穩定，恣意在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，並將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）武器化，以經濟脅迫及各式恫嚇言論與假訊息等，公然介入、干預我國民主選舉，其蠻橫脅迫行徑已引起國際社會高度關注與公開指責。

外交部也重申，向來歡迎各界人士透過民間交流，持續強化台美關係。建議馬前總統在訪問美國期間，加強與各界深入交流，瞭解美國及國際社會主流立場及民主價值與真諦，以推進台灣人民利益為依歸，共同深化台灣與民主世界的連結；也誠盼馬前總統正視問題的癥結，面對台灣民意，與國人一起守護國家主權與尊嚴。