Politico：以色列大打社群資訊戰 付費廣告形塑西方與論支持

美媒Politico指出，自哈瑪斯7日襲擊數千名以色列公民以來，以國政府已向主要西方國家展開一場聲勢浩大的社群媒體運動，為該國針對哈瑪斯的軍事行動爭取支持。策略包括在各大平台推送數十則廣告，其中涵蓋對以國的致命武裝暴力及情緒化的想象，例如廣為流傳的死嬰照。

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報導指出，以色列試圖在網路信息戰中獲勝的手法並不罕見。世界各國政府為塑造自身形象，尤其是處於危機時期，趨於在網路上展開公關活動形塑輿論。而針對特定國家與人口群體的線上付費廣告，已成政府傳播訊息的主要手段之一。

且在以國加強網路站的同時，以軍報復性空襲加薩走廊更破壞了當地的電信基礎設施，數百萬人陷入無電又斷網路的困境。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員布魯金（Emerson Brooking）指出，「很難想像親巴勒斯坦的組織會利用同樣的廣告媒介進行強而有力的反擊，這是以色列在社群媒體戰場上真正具有優勢的一部份。」

大量廣告瞄準歐盟、美英投放

據X平台數據，衝突爆發以來逾一週的時間裡，以色列外交部在該平台投放了30個廣告，共計被觀看逾400萬次。這些付費的影片及照片廣告自10月12日開始，更主要針對比利時布魯塞爾、法國巴黎、德國慕尼黑及荷蘭海牙的25歲以上成年人投放。

付費廣告內容將哈瑪斯描繪成「邪惡的恐怖組織」，與「伊斯蘭國」相似，並展示了哈瑪斯在以國虐殺平民的各項行為與規模，包括在車上死亡的裸體女性等令人毛骨悚然的畫面。另一則於X平台投放的付費廣告，將哈瑪斯與伊斯蘭國兩個組織名稱交替出現，直到二者融合，並在廣告最後打出「世界打敗了伊斯蘭國，世界將打敗哈嗎斯」的標語。

“The 20 children we saw at Beeri. After they tired their hands down behind. After they abused them. They put them in a pile and burned them.”



We are their witnesses and we will make sure that every single person knows what these evil animals did to them. #HamasIsISIS pic.twitter.com/vftiirJqjG — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

以色列外交部也在YouTube頻道上發布超過75則不同的廣告，根據Google透明度數據指出，這些廣告都針對西方國家觀眾，包含法國、德國、美國及英國，放送時間為本月7日到16日之間。內容包括喚起父母對死於襲擊中兒童的同情，及用血肉模糊的人質影像來控訴哈瑪斯惡行，強調以方採取必要措施保衛公民、對抗恐怖分子的正當性。

以色列駐歐盟使團的一位發言人匿名表示，該國以前從未發布過如此生動及形象化的內容，並坦承這並非以國文化的一部份，他們相當尊重死者，但也強調「戰爭不僅發生在地面。」

這些YouTube廣告約有50個面向歐盟國家、針對美國及英國的廣告則分別為10個與13個，截至歐洲時間17日下午，其中一則影音廣告觀看次數已超國300萬次。

社群平台面臨把關內容的挑戰

由於社群平台對廣告內容的規範與限制，以國官方的付費廣告的內容也讓平台面臨審查挑戰。以Google為例，在Politico徵詢相關議題後，該公司刪除了約30個含有暴力影像的廣告，這意味著沒有公開紀錄顯示此類廣告在YouTube實際放送天數。

Google表示，不允許含有暴力語言、可怕或令人作噁的圖像、影像或身體創傷描述的廣告。但實際上以國外交部的YouTube上人有幾部設有年齡限制的影片，包括無辜受害的以色列婦女、控訴哈瑪斯犯下反人類罪等。

X平台則未作出回應。Politico指出，該公司目前正接受歐洲執行委員會的調查，關於該平台在處理與哈瑪斯襲擊相關的非法內容與虛假信息時，是否遵守歐盟的《數位服務法》（Digital Services Act, DSA）。

根據《數位服務法》，平台須迅速刪除包含恐怖主義宣傳在內的非法內容，並限制虛假信息的傳播，否則將面臨最高達全球年收入6%的巨額罰款。

哈瑪斯被歐盟、美國及英國認定為恐怖組織，該組織在7日對以色列的突襲中，殺害上千人並綁架約200人。此後，以方開始在社群平台進行公關活動帶動風向，而以國軍方則對哈瑪斯所在的加薩走廊進行報復性空襲及封鎖，據半島電視台在台北時間18日凌晨報導，迄今已有約3000名巴勒斯坦人死於以方對加薩的空襲，被圍困在當地的200多萬巴勒斯坦人處境也日益惡化。