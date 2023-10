Politico：以色列大打社群資訊戰 付費廣告形塑西方與論支持

美媒Politico指出,自哈瑪斯7日襲擊數千名以色列公民以來,以國政府已向主要西方國家展開一場聲勢浩大的社群媒體運動,為該國針對哈瑪斯的軍事行動爭取支持。策略包括在各大平台推送數十則廣告,其中涵蓋對以國的致命武裝暴力及情緒化的想象,例如廣為流傳的死嬰照。

報導指出,以色列試圖在網路信息戰中獲勝的手法並不罕見。世界各國政府為塑造自身形象,尤其是處於危機時期,趨於在網路上展開公關活動形塑輿論。而針對特定國家與人口群體的線上付費廣告,已成政府傳播訊息的主要手段之一。

且在以國加強網路站的同時,以軍報復性空襲加薩走廊更破壞了當地的電信基礎設施,數百萬人陷入無電又斷網路的困境。華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員布魯金(Emerson Brooking)指出,「很難想像親巴勒斯坦的組織會利用同樣的廣告媒介進行強而有力的反擊,這是以色列在社群媒體戰場上真正具有優勢的一部份。」

大量廣告瞄準歐盟、美英投放

據X平台數據,衝突爆發以來逾一週的時間裡,以色列外交部在該平台投放了30個廣告,共計被觀看逾400萬次。這些付費的影片及照片廣告自10月12日開始,更主要針對比利時布魯塞爾、法國巴黎、德國慕尼黑及荷蘭海牙的25歲以上成年人投放。

付費廣告內容將哈瑪斯描繪成「邪惡的恐怖組織」,與「伊斯蘭國」相似,並展示了哈瑪斯在以國虐殺平民的各項行為與規模,包括在車上死亡的裸體女性等令人毛骨悚然的畫面。另一則於X平台投放的付費廣告,將哈瑪斯與伊斯蘭國兩個組織名稱交替出現,直到二者融合,並在廣告最後打出「世界打敗了伊斯蘭國,世界將打敗哈嗎斯」的標語。

