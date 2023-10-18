Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

11個月大的男嬰流感併發心肌炎、肺炎死亡 出現重症4前兆盡速就醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 10:34
公費流感疫苗自10月2日起施打，疾管署呼籲父母盡快帶6個月以上小朋友去接種疫苗，尤其是本身患有先天潛在疾病者。

公費流感疫苗自10月2日起施打，疾管署呼籲父母盡快帶6個月以上小朋友去接種疫苗，尤其是本身患有先天潛在疾病者。 (來源 中央社)

秋天是許多病毒的好發期，也包括流感，根據疾管署統計，國內上週新增40例流感併發重症、8例死亡，其中包含11個月大的男嬰，從發病到死亡僅3日。小兒科醫師提醒，一般感染流感病毒後，大部分都是輕症，但如果出現心跳加快、呼吸困難、胸痛咳血、意識改變等四大前兆應盡速就醫。

疾管署說明，上週因流感死亡的男嬰為本流感季（今年10月起）年紀最小死亡個案，本身患有先天性心臟病；在10月初曾發燒5天，退燒後有出疹情況，醫師研判為感染玫瑰疹，後來又持續發燒2、3天，且有活動力下降、食慾不振狀況。

疾管署防疫醫師林詠青說，男嬰再就醫時出現發高燒、呼吸喘、發紺、血壓偏低情況，流感快篩陽性且有休克情況，檢查發現還有心肌炎、肺炎，收治加護病房治療急救後仍於當日過世，死因研判為流感併發心肌炎，造成心因性休克、心肺衰竭過世。林詠青說明，因為流感不太會起疹，推測男嬰第2次燒才是流感引發。

林詠青提醒，同時併發兩種器官重症情況較罕見，且不論年齡層，染流感後併發症最多都是引發肺炎；但是小朋友併發心肌炎、腦炎的風險會較成人高。由於近期流感疫情呈上升趨勢，群聚通報以校園為多，呼籲父母盡快帶6個月以上小朋友去接種疫苗，尤其是本身患有先天潛在疾病者，併發重症和死亡風險都較高。

對此，小兒科醫師徐嘉賢在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提醒，一般得到流感病毒之後，絕大部分都是輕症，時間過了就會痊癒。極少數會進入「重症」關卡，病毒入侵腦部、心臟或是肺部，引起腦炎、心肌炎、肺炎，此時容易出現4大前兆，例如：

  • 心跳加快：

發燒的時候，心跳跟呼吸都會變快，所以最佳觀察的時機，要在沒有發燒的時候才會準確。在家若沒有聽診器的話，可以用手放在孩子的胸口上，感受一下速度，數一數1分鐘跳幾下。

小孩子心跳速度正常範圍：

新生兒：110～150

2歲：85～125

4歲：75～115

＞6歲：60～100

  • 呼吸困難、胸痛咳血：

呼吸速度同樣需在不發燒的時候觀察，如果病毒侵入肺部、心臟，就會呼吸困難，顯得呼吸費力，合併肋骨或鎖骨上凹、甚至嘴唇發紫，皮膚看起來會出現大理石斑。如果肺水腫的時候，咳嗽有可能會伴隨一些粉紅色的類似血液的東西。

  • 意識改變：

如果感冒狀況一發不可收拾，有可能會出現意識改變、精神欠佳，重點觀察的時機，也是在沒有發燒的時候。有發燒的時候，大部分孩童都會顯得病懨懨的，但是退燒之後就會回復跟平常狀態差不多。
流感
重症
死亡
嬰幼兒
流感疫苗
心肌炎
肺炎

相關新聞

2022年台灣人平均壽命跌破80歲 惡性腫瘤影響最明顯
2022年台灣人平均壽命跌破80歲 惡性腫瘤影響最明顯
2023/10/13 17:09
美國明尼蘇達州火雞場爆發禽流感 14萬隻禽鳥遭波及 火雞供應量、價格將受影響?
美國明尼蘇達州火雞場爆發禽流感 14萬隻禽鳥遭波及 火雞供應量、價格將受影響?
2023/10/12 16:52
累計123萬人已打流感疫苗 8件不良反應通報 薛瑞元：高端接種率非最低
累計123萬人已打流感疫苗 8件不良反應通報 薛瑞元：高端接種率非最低
2023/10/12 11:42
莫德納XBB疫苗即起全民開打 滿6個月以上均可接種
莫德納XBB疫苗即起全民開打 滿6個月以上均可接種
2023/10/11 16:46
12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打
12月將達新冠疫情高峰、日增2萬確診 XBB疫苗10/11起全民開打
2023/10/03 17:24

更新時間 : 2023-10-18 15:17 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂
以色列、哈瑪斯有犯戰爭罪嗎？殺平民不一定等同犯罪？一篇看懂
【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
南韓踩踏意外將滿1週年　今年萬聖節是否該在梨泰院慶祝引網熱議
南韓踩踏意外將滿1週年　今年萬聖節是否該在梨泰院慶祝引網熱議
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多