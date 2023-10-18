11個月大的男嬰流感併發心肌炎、肺炎死亡 出現重症4前兆盡速就醫

秋天是許多病毒的好發期，也包括流感，根據疾管署統計，國內上週新增40例流感併發重症、8例死亡，其中包含11個月大的男嬰，從發病到死亡僅3日。小兒科醫師提醒，一般感染流感病毒後，大部分都是輕症，但如果出現心跳加快、呼吸困難、胸痛咳血、意識改變等四大前兆應盡速就醫。

疾管署說明，上週因流感死亡的男嬰為本流感季（今年10月起）年紀最小死亡個案，本身患有先天性心臟病；在10月初曾發燒5天，退燒後有出疹情況，醫師研判為感染玫瑰疹，後來又持續發燒2、3天，且有活動力下降、食慾不振狀況。

疾管署防疫醫師林詠青說，男嬰再就醫時出現發高燒、呼吸喘、發紺、血壓偏低情況，流感快篩陽性且有休克情況，檢查發現還有心肌炎、肺炎，收治加護病房治療急救後仍於當日過世，死因研判為流感併發心肌炎，造成心因性休克、心肺衰竭過世。林詠青說明，因為流感不太會起疹，推測男嬰第2次燒才是流感引發。

林詠青提醒，同時併發兩種器官重症情況較罕見，且不論年齡層，染流感後併發症最多都是引發肺炎；但是小朋友併發心肌炎、腦炎的風險會較成人高。由於近期流感疫情呈上升趨勢，群聚通報以校園為多，呼籲父母盡快帶6個月以上小朋友去接種疫苗，尤其是本身患有先天潛在疾病者，併發重症和死亡風險都較高。

對此，小兒科醫師徐嘉賢在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書提醒，一般得到流感病毒之後，絕大部分都是輕症，時間過了就會痊癒。極少數會進入「重症」關卡，病毒入侵腦部、心臟或是肺部，引起腦炎、心肌炎、肺炎，此時容易出現4大前兆，例如：

心跳加快：

發燒的時候，心跳跟呼吸都會變快，所以最佳觀察的時機，要在沒有發燒的時候才會準確。在家若沒有聽診器的話，可以用手放在孩子的胸口上，感受一下速度，數一數1分鐘跳幾下。

小孩子心跳速度正常範圍：

新生兒：110～150

2歲：85～125

4歲：75～115

＞6歲：60～100

呼吸困難、胸痛咳血：

呼吸速度同樣需在不發燒的時候觀察，如果病毒侵入肺部、心臟，就會呼吸困難，顯得呼吸費力，合併肋骨或鎖骨上凹、甚至嘴唇發紫，皮膚看起來會出現大理石斑。如果肺水腫的時候，咳嗽有可能會伴隨一些粉紅色的類似血液的東西。

意識改變：

如果感冒狀況一發不可收拾，有可能會出現意識改變、精神欠佳，重點觀察的時機，也是在沒有發燒的時候。有發燒的時候，大部分孩童都會顯得病懨懨的，但是退燒之後就會回復跟平常狀態差不多。