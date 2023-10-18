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【信不信由你】國民黨總統參選人侯友宜競辦關公像「青龍偃月刀」突墜地 命理師警告會出事？

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 10:34
圖/侯友宜臉書2018年檔案照片

圖/侯友宜臉書2018年檔案照片

(台灣英文新聞) 國民黨總統參選人侯友宜向來以「關公精神」自我期許，不過昨（17）日下午侯辦開記者會時，擺放在辦公室中、關公像上的青龍偃月刀，突然「砰」一聲掉落地面。事後侯辦解釋說是電視台攝影記者碰撞導致，但命理專家則稱大事不妙，對侯友宜提出警告！

TVBS新聞網18日引述知名命理專家楊登嵙指出，關公像從辦公室請到競選辦公室，本來是要用來提升工作同仁士氣，但關公所持的青龍偃月刀突然落地，

這代表有競選對手有意操作「倒戈」、「拔樁」、「棄保」，嚴重影響此次選舉，提醒要注意防範。

(TVBS)

不過也有網友提供了不同角度的想法。

數位創作者謝波特昨(17日)PO文說:

侯友宜和柯文哲，今天都分別開記者會，期間侯友宜辦公室的400公斤關公銅像手持關刀部分突然落地，引發在場記者一陣騷動。

實你去看三國演義的話，關羽的大絕招就是拖刀計，也就是詐敗。

我是覺得那個刀很重，拖在地上也一樣帥對吧。

謝波特

2015年2月4日復興空難唯一倖存的空服員黃敬雅，後來曾從政，她今天(18日) 則在臉書PO文說:

昨天侯友宜辦公室的這把關公的青龍偃月刀，啪的一聲掉了下來，引發了大家的熱議。

我相信，經常藉關公聖明，情勒郭台銘的侯友宜，心裡更是五味雜陳。

但，友宜其實可以放寬心點。

「青龍偃月刀

倒向東邊」

青倒東，青島東。

或許在目前藍白合停滯不前的情況下，侯友宜既選不上，又不想當副手。

那神諭其實很清楚了。改列不分區，進駐青島東，說不定還能直攻院長大位。

#橋下擺攤敬雅師

#純屬博君一笑

(黃敬雅 Huang Ching-Ya)

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今年８月７日公布2支競選影片，展現侯友宜對關公信仰的虔誠，侯友宜在影片中讚許關公「重然諾」。當時有記者問到這是否是向鴻海創辦人郭台銘喊話，侯辦表示，絕無針對任何人，只要是關公信徒，應該都會有所感受。

國民黨總統參選人侯友宜當天談及競選影片以「關公信仰」為主題時指出，關公是他做警察開始，於生死之交、衝鋒陷陣最重要的信仰，唯有兄弟相挺，誠信、正直、重承諾，才會成功，講義氣、重承諾，是他不變的原則。

中央社８月７日報導，侯友宜在後援會致詞時表示，8月10日是關公生日，早期從做刑警開始，他帶警察兄弟出勤前都會去拜拜，唯有兄弟相挺、誠信、正直、重承諾，大家一起相挺，才會成功；不會說話沒關係，就用行動證明，這是誠信跟正直的人該做的事。

侯友宜官方TV 關公與侯友宜的故事(五年前影片)

侯友宜８月７日指出，他對人民有承諾，就是讓大家一輩子在中華民國底下能夠一切平安，這就是他的信念，他會用此精神繼續走下去；台灣的團結不是惡意抹黑、造謠等惡的循環，他擔任40幾年公職，結果不到2個月，就被民進黨抹黑成好像變了一個人。

侯友宜表示，有不好的地方、可以批評，但不能造謠抹黑，他出來參選沒有幾天，馬上遭疑似餵藥案造謠抹黑，用這種手段拉低別人、造成仇恨感，這不是做人之道。

侯友宜指出，民進黨在施政過程弊案叢生，該查就要查清楚，如果沒辦法還給人民公道，就換他來做，讓他來還給人民一個公道，台灣應該要政黨輪替。
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