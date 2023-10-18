台灣、烏克蘭、以色列 美國軍援戰線太多左支右絀

（台灣英文新聞）一個台灣還不夠，烏克蘭戰爭曠日廢時，現又多了以色列。每處熱點都需要源源不斷的軍事援助，還不能顧此失彼，專家憂，美國國防產業應付得來嗎？

金融時報指出，俄烏戰事幾已耗盡了五角大廈的武器儲備，隨著軍火商火力全開為美國補充軍備之際，以色列為了對付伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas），也同樣向美國伸手，令人憂心美方還有無餘裕支援，同時又得確保自身儲備，足以因應如台海戰事之緊急事態。

誠然，烏克蘭與以色列所需武器種類不盡相同。烏克蘭已獲數百裝甲車、坦克，以色列的重點則擺在鐵穹（Iron Dome）防空系統飛彈、精準空對地飛彈、120 公釐戰車砲等等。但若以巴衝突擴大，難保以色列不會與烏克蘭爭搶武器，如彈道飛彈系統、攻擊無人機，及 155 公釐榴彈砲等。

不同於烏國，以色列雖有國防產業與精良先進軍備，對美國軍援仍仰賴甚巨。每年美國援助 40 億美元武器，以國70年來也向美國採買了 535 億美元的軍備。除了攔截火箭功不可沒的鐵穹飛彈，以色列可能還希冀能取得坦米爾（Tamir）攔截飛彈、空對地「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）、地獄火（Hellfire）飛彈、小直徑炸彈（SDB）等。

路透社引述消息人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）擬向國會提出高達 1,000 億美元的追加預算，用於以色列、烏克蘭與台灣的防衛需求，望能支應 2024 整年需求。

自俄烏戰爭 2022 年 2 月爆發迄今，美國國會已批准了對烏 1,130 億美元的軍事與經濟援助。以色列則已開口要 100 億美元的軍援。不過，共和黨內鬥持續，眾議院議長難產，預算審核因而停擺，烏克蘭援助也喊停，僵局未解，預算案能否順利推動，不確定性仍高。

矢言要提供烏克蘭與以色列「所有」所需武器的拜登，周末在《60分鐘》（60 Minutes）節目仍堅定表示，美國有能力滿足眼下這些需求，並因應緊急情況。「拜託，我們是美國耶，史上最強的國家。我們能顧及所有需求，同時維持美國的整體全球防衛力。」