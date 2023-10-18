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侯辦：民調、初選並行是選項 盼盡快二次會談　周榆修代表談藍白合、民進黨擬討論除名　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/18 14:46
藍白合會前會14日下午在台北順利落幕，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰（左排左2）、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊（左排左...

藍白合會前會14日下午在台北順利落幕，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰（左排左2）、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊（左排左...

（台灣英文新聞）藍白合至今無共識，民眾黨主張以全民調方式決定人選，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今天(18日)說，民調以及國民黨提出的民主初選方案並行，是選項之一，希望民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室，能盡快進行2次會談。

黃珊珊：在野整合不分彼此

必須考慮郭台銘

另一方面，在野整合是否要納入鴻海創辦人郭台銘，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨（17) 日表示，民眾黨主席柯文哲曾說過，「郭台銘是藍白合重要角色」，既然郭台銘正在努力連署爭取民眾認同，在野整合當然不分彼此，必須考慮郭台銘。

藍白陣營對最強參選人產生方式無共識，整合卡關。國民黨陣營今提出藍白合會談規劃與初選投票具體措施，希望與民眾黨盡快討論後達成折衷方案；黃珊珊17日下午偕柯辦發言人戴于文舉行記者會，公布民眾黨提供的全民調執行辦法。

對於侯辦提出民主初選方案，黃珊珊質疑，為什麼國民黨的總統黨內初選不使用「民主初選」，反而在政黨之間採用，並認為時間太短且倉促；若案子在半年前提供，「我們一定會答應」。

被問及在野整合是否納入郭台銘，黃珊珊表示，民眾黨主席柯文哲曾說過，「郭台銘是藍白合重要角色」，既然郭台銘正在努力連署爭取民眾認同，在野整合當然不分彼此，必須考慮郭台銘。

媒體詢問，藍白合作若卡關，是否可能跟郭台銘陣營溝通。黃珊珊表示，她在藍白會前會時跟金溥聰提到，在野整合包含各種在野整合力量，若整合也要考慮郭台銘，而當時金溥聰也表示，若協商好，當然要考慮郭台銘。

黃珊珊指出，柯文哲認為郭台銘是台灣社會重要的一份子，也具備國際外交能力，在野要整合就應不分彼此，柯文哲抱持開放的態度。

郭台銘：團結是勝選的唯一方程式

郭台銘17日傍晚在新莊四維路連署站前接受媒體聯訪，對於是否會與柯文哲合作表示，他非常清楚團結是勝選的唯一方程式，他會努力奮戰不懈。

媒體追問，是否不堅持「郭柯配」。郭台銘回應，他要在此響應柯文哲的主張，就是總統必須接受民意機關的監督，因為總統有權力，就必須負起責任。

柯文哲日前公布「終結有權無責獨裁總統制，把國家還給你」7項政見，包含總統赴立院報告、接受各黨團質詢，及推動內閣制入憲等。

黃珊珊17日還強調，若國民黨接下來願意協調民調方式，就可以盡快安排會面，但若堅持要協商「民主初選」的話，再協商幾次都不會有結果，民眾黨可能無法參加。

藍白合會前會14日舉行，原定15日公布第2次會議時間，但民眾黨拒絕國民黨提出的開放式「民主初選」，並指有代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題。

國民黨總統參選人侯友宜競辦17日提出藍白合2次會會談規劃與初選投票具體措施，包括訂於11月4日至11月5日、禁止遊覽車載運投票、以電腦系統防止重複投票及費用各半等，希望雙方儘快討論後可達成「折衷方案」。

黃珊珊表示，由於11月20日是中選會規定的總統立委選舉登記日期，為講求時效，國民黨所提出的「民主初選」，根本不可能在10月底前完成這麼多細節，就算是中選會都不可能在20天內，完成全國性的大型投票。

黃珊珊說，不是民眾黨跟國民黨談好就能讓支持者跟隨，一定要有公平、公正、公開的方式，讓支持者願意相信，在野能產生最強總統參選人，這才是兩黨協商目的，而非互相攻擊、製造衝突；她感謝外界對於在野力量整合高度關心，但希望這是一場公平、公正、公開的機制，而非只對自己政黨有利。

媒體追問，至於民調方案為何暫時不公布舉辦時間，黃珊珊表示，還要考量辯論時程，加上若先公布時間，擔心有心人士刻意操作，所以日期採臨時宣布，當天執行的方式，會比較客觀。

柯文哲競選辦公室主任周榆修

實為民進黨員

侯辦：民調、初選並行是選項 盼盡快二次會談　周榆修代表談藍白合、民進黨擬討論除名　

藍白合會前會14日下午在歷經約3小時討論後告一段落，國民黨秘書長黃健庭（左起）、國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰、民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊、柯文哲競辦主任周榆修一同向媒體秀出眾人署名的會議紀錄。中央社

藍白合會談近日受矚目，但民眾黨與談代表、總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修實為民進黨員，有違紀助選爭議。民進黨台北市黨部主委張茂楠今天說，26日評委會將討論除名。

2024年總統大選藍白能否整合備受關注，國民黨與民眾黨展開的「藍白合」會前會於14日舉行，民眾黨派周榆修擔任與談代表，引發綠營爭議。由於周榆修仍具民進黨員身分，不但出任柯文哲競辦主任，還代表柯陣營談「藍白合」並聲稱要「實現政黨輪替」，使得部分綠營支持者錯亂。

對此，中央社引述張茂楠18表示，近來接獲不少黨員反映，認為總統大選3軍交戰之際，黨內同志周榆修竟代表白軍喬事，此舉有違江湖道義，認為目前周榆修能「自請退黨」是最好的處理方式。

張茂楠坦言，迄今都未接獲周榆修的主動說明，雙方也沒有聯繫談論過此事，針對違紀助選爭議部分，評委會26日將開會討論除名作業。
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