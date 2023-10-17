Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 17:50
2024《奇幻之森》月曆。(圖／林業保育署)  

2024《奇幻之森》月曆。(圖／林業保育署)  

（台灣英文新聞）廣受民眾喜愛的林業保育署（原林務局）月曆，2024 版本《奇幻之森》預購即將於 20 日截止，喜歡自然生態的朋友，可得把握機會，欲購從速。

林業保育署表示，《奇幻之森》每月透過生動描繪本土生物角色與奇幻氛圍，展現自然界中令人驚嘆的生態現象，至 10 月 20 日 24 時止，月曆與桌曆限時不限量，開放線上預購。

《奇幻之森》月曆介紹臺灣自然界特殊的生態現象、森林生物的奇特外貌和習性，如高聳入雲的臺灣杉、身披盔甲的夜行精靈穿山甲、獨具編織巢窩技能的臺灣黑熊、降海釋卵的陸蟹大軍以及羽毛如鱗不怕虎頭蜂螫的東方蜂鷹等。

根據林業保育署，《奇幻之森》月曆的主題由署長林華慶發想，與同仁一同策劃每月主題和圖像，再由種籽設計公司創意手繪。月曆插畫的各種動植物特徵，皆經專家審定，是月曆也是本土生態科普教材。

1 月的「始於細微」，撞到月亮的臺灣杉是臺灣最高，也是東亞最高的樹，從芝麻大種子開始長起；一顆毬果，必須等待時機開裂，讓種子飛揚傳播，而小小的種子，需要歷經重重考驗才能發芽，而後又需要至少幾十年，才能蔚然成林。

2 月「鎧甲精靈」，穿山甲的身體像是穿了一身堅硬的鎧甲，有著細細長長的舌頭，以及絕佳的嗅覺，雖然牠們沒有牙齒，但靠著嗅覺可以找到蟻窩的位置，以尖銳的前爪挖掘，接著利用細長且布滿黏液的舌頭伸進蟻窩取食螞蟻和白蟻，飽食一餐。

3 月「築巢的熊」，臺灣黑熊除了俱備熊類本能會找洞穴棲息外，還自帶熊界獨一無二的手作技能，是會編織巢窩的熊。牠們靠著像人類手掌一樣能彎曲的前肢，折下芒草、樹枝築成一個直徑約80-150公分左右的巨型熊巢。

8 月「陸蟹降海」，陸蟹在海岸林底層扮演腐食者的角色，可以完全以植物的落葉腐植質為食，亦可雜食，生活史中大部分時間在陸域生活。繁殖期間母蟹需要降海釋幼，在雨季過後每年農曆7至10月都會有許多陸蟹媽媽抱著滿滿的卵粒從海岸林出發往海邊前進，到海水中去釋幼，幼生時期在海中生活。

11 月「入虎穴」，東方蜂鷹臉部的羽毛十分細小且如同魚鱗般排列緊密，頸部細長，方便把頭伸進蜂巢縫隙覓食，因此不會害怕被蜂類群起圍攻，還會以倒掛金鉤方式，開心大啖蜂蛹和幼蟲。

《奇幻之森》月曆長 75 公分、寬 52 公分，使用 FSC 認證紙張印製。與過去幾年不同的是，《奇幻之森》月曆裝訂方式採雙線圈，可以完整保留整份月曆圖像，此外內頁 12 個月份日期表均設計撕線，使用者也可將月曆圖面完整撕下，裱框後佈置，每份定價新臺幣 320 元。2024 桌曆在桌曆卡背面有記事欄位，底座以國產柳杉製作，確保無毒與天然手感，還可以拿來作為手機架，或換上風景明信片或照片，每份定價新臺幣 300元。

成品預計 12 月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。

【販售資訊】

預購期間各商品皆不限量，實體與線上預購通路如下：

最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止

最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止

最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止
2024《奇幻之森》月曆。(圖／林業保育署)
奇幻之森
月曆
桌曆
林業保育署
黑熊
森林
生態

相關新聞

專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
2023/10/11 10:06
【酒款搶先看】只有一晚！「猛禽酒吧」快閃台北白晝之夜　喝完秒變老鷹盤旋信義區！
【酒款搶先看】只有一晚！「猛禽酒吧」快閃台北白晝之夜　喝完秒變老鷹盤旋信義區！
2023/10/04 20:38
台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
台灣光環境獎決選名單揭曉！純白絕美公廁到廢棄隧道帶動在地觀光搶先看！
2023/09/27 17:57
台灣應培育後量子密碼專才　中研院助研究員周彤分享心路歷程
台灣應培育後量子密碼專才　中研院助研究員周彤分享心路歷程
2023/09/26 09:06
台灣嘉義水鳥濕地乾涸！生多所用虹吸系統解旱　喜迎600隻多隻寬嘴鷸
台灣嘉義水鳥濕地乾涸！生多所用虹吸系統解旱　喜迎600隻多隻寬嘴鷸
2023/09/22 10:07

更新時間 : 2023-10-17 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
國際知名密碼學者Tanja Lange：採用後量子密碼系統 台灣無法等
國際知名密碼學者Tanja Lange：採用後量子密碼系統 台灣無法等
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場