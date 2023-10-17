最搶手的台灣森林月曆 2024《奇幻之森》預購10/20截止

（台灣英文新聞）廣受民眾喜愛的林業保育署（原林務局）月曆，2024 版本《奇幻之森》預購即將於 20 日截止，喜歡自然生態的朋友，可得把握機會，欲購從速。

林業保育署表示，《奇幻之森》每月透過生動描繪本土生物角色與奇幻氛圍，展現自然界中令人驚嘆的生態現象，至 10 月 20 日 24 時止，月曆與桌曆限時不限量，開放線上預購。

《奇幻之森》月曆介紹臺灣自然界特殊的生態現象、森林生物的奇特外貌和習性，如高聳入雲的臺灣杉、身披盔甲的夜行精靈穿山甲、獨具編織巢窩技能的臺灣黑熊、降海釋卵的陸蟹大軍以及羽毛如鱗不怕虎頭蜂螫的東方蜂鷹等。

根據林業保育署，《奇幻之森》月曆的主題由署長林華慶發想，與同仁一同策劃每月主題和圖像，再由種籽設計公司創意手繪。月曆插畫的各種動植物特徵，皆經專家審定，是月曆也是本土生態科普教材。

1 月的「始於細微」，撞到月亮的臺灣杉是臺灣最高，也是東亞最高的樹，從芝麻大種子開始長起；一顆毬果，必須等待時機開裂，讓種子飛揚傳播，而小小的種子，需要歷經重重考驗才能發芽，而後又需要至少幾十年，才能蔚然成林。

2 月「鎧甲精靈」，穿山甲的身體像是穿了一身堅硬的鎧甲，有著細細長長的舌頭，以及絕佳的嗅覺，雖然牠們沒有牙齒，但靠著嗅覺可以找到蟻窩的位置，以尖銳的前爪挖掘，接著利用細長且布滿黏液的舌頭伸進蟻窩取食螞蟻和白蟻，飽食一餐。

3 月「築巢的熊」，臺灣黑熊除了俱備熊類本能會找洞穴棲息外，還自帶熊界獨一無二的手作技能，是會編織巢窩的熊。牠們靠著像人類手掌一樣能彎曲的前肢，折下芒草、樹枝築成一個直徑約80-150公分左右的巨型熊巢。

8 月「陸蟹降海」，陸蟹在海岸林底層扮演腐食者的角色，可以完全以植物的落葉腐植質為食，亦可雜食，生活史中大部分時間在陸域生活。繁殖期間母蟹需要降海釋幼，在雨季過後每年農曆7至10月都會有許多陸蟹媽媽抱著滿滿的卵粒從海岸林出發往海邊前進，到海水中去釋幼，幼生時期在海中生活。

11 月「入虎穴」，東方蜂鷹臉部的羽毛十分細小且如同魚鱗般排列緊密，頸部細長，方便把頭伸進蜂巢縫隙覓食，因此不會害怕被蜂類群起圍攻，還會以倒掛金鉤方式，開心大啖蜂蛹和幼蟲。

《奇幻之森》月曆長 75 公分、寬 52 公分，使用 FSC 認證紙張印製。與過去幾年不同的是，《奇幻之森》月曆裝訂方式採雙線圈，可以完整保留整份月曆圖像，此外內頁 12 個月份日期表均設計撕線，使用者也可將月曆圖面完整撕下，裱框後佈置，每份定價新臺幣 320 元。2024 桌曆在桌曆卡背面有記事欄位，底座以國產柳杉製作，確保無毒與天然手感，還可以拿來作為手機架，或換上風景明信片或照片，每份定價新臺幣 300元。

成品預計 12 月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。

【販售資訊】

預購期間各商品皆不限量，實體與線上預購通路如下：

友善書業合作社 電話：03-5641232

五南文化廣場 電話：04-22260330

國家書店 電話：02-25180207 月曆、桌曆

羅東林業文化園區日光山森林茶書苑 電話：03-9109431



2024《奇幻之森》月曆。(圖／林業保育署)