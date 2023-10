歐洲議會分隔兩地辦公 議員每月「候鳥遷徙」誤入巴黎迪士尼

(台灣英文新聞)位於法國巴黎東部的迪士尼樂園,吸引國內外男女老少遊客朝聖。然而就在昨(16)日,一批神秘客意外闖入樂園,差點讓樂園搖身一變成為「米老鼠議會」,議員們也藉機提出固定於布魯塞爾辦公的必要性。

BBC報導,數百名歐洲議會議員16日搭乘每月一次的火車專車,從比利時布魯塞爾往返法國史特拉斯堡開會。然而他們怎麼也沒想到,巴黎迪士尼樂園的雲霄飛車與特色建築就這樣出現在眼前。

事實上,史特拉斯堡為歐洲議會所在地,議會大廈建於1998年,是世界上最大的議會建築。然而歐洲議會每個月僅有4天在該地舉行會議,其餘時間都在布魯塞爾處理事務,這也是每月一次專車往返兩地開會的緣由。

法國國家鐵路局(SNCF)向法新社表示,由於軌道信號出現問題,列車在接近大巴黎地區時,錯過正確路線。列車耽誤了約45分鐘後返回前往目的地的道路上,因此議員們並沒時間在樂園裡好好享受意外時光。

關於本次奇幻旅程,部分議員指出,凸顯留歐洲議會應固定在布魯塞爾辦公的必要性。也有議員幽默的在X平台上尋找一同淪落迪士尼的同車人,或諷刺道「我們不是米老鼠議會」、「這是我們第三個議席」,也有人半開玩笑的幫史特拉斯堡的議會大廈找新用途:變成迪士尼。

Who's on the EU Parliament train that accidentally got sent to Disneyland? 〔錯誤字元無法儲存〕 Get in touch :)