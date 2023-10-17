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歐洲議會分隔兩地辦公 議員每月「候鳥遷徙」誤入巴黎迪士尼

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 17:49
歐洲議會議員專車意外前往巴黎迪士尼，許多議員幽默發文。（圖／截自Ｘ平台）

歐洲議會議員專車意外前往巴黎迪士尼，許多議員幽默發文。（圖／截自Ｘ平台）

（台灣英文新聞）位於法國巴黎東部的迪士尼樂園，吸引國內外男女老少遊客朝聖。然而就在昨（16）日，一批神秘客意外闖入樂園，差點讓樂園搖身一變成為「米老鼠議會」，議員們也藉機提出固定於布魯塞爾辦公的必要性。

BBC報導，數百名歐洲議會議員16日搭乘每月一次的火車專車，從比利時布魯塞爾往返法國史特拉斯堡開會。然而他們怎麼也沒想到，巴黎迪士尼樂園的雲霄飛車與特色建築就這樣出現在眼前。

事實上，史特拉斯堡為歐洲議會所在地，議會大廈建於1998年，是世界上最大的議會建築。然而歐洲議會每個月僅有4天在該地舉行會議，其餘時間都在布魯塞爾處理事務，這也是每月一次專車往返兩地開會的緣由。

法國國家鐵路局（SNCF）向法新社表示，由於軌道信號出現問題，列車在接近大巴黎地區時，錯過正確路線。列車耽誤了約45分鐘後返回前往目的地的道路上，因此議員們並沒時間在樂園裡好好享受意外時光。

關於本次奇幻旅程，部分議員指出，凸顯留歐洲議會應固定在布魯塞爾辦公的必要性。也有議員幽默的在X平台上尋找一同淪落迪士尼的同車人，或諷刺道「我們不是米老鼠議會」、「這是我們第三個議席」，也有人半開玩笑的幫史特拉斯堡的議會大廈找新用途：變成迪士尼。
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迪士尼
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史特拉斯堡
布魯塞爾

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更新時間 : 2023-10-17 18:57 GMT+08:00

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