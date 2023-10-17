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南韓：北韓與哈瑪斯在武器、戰術等多項領域可能有接觸

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 17:48
哈瑪斯組織7日發射飛彈攻擊以色列 （圖／路透社 Mohammed Salem）

哈瑪斯組織7日發射飛彈攻擊以色列 （圖／路透社 Mohammed Salem）

（台灣英文新聞）南韓當局認為，攻擊以色列的巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯，與北韓在軍事方面多個領域有直接或間接的接觸。

韓聯社報導，在哈瑪斯7日突襲以色列後，南韓聯合參謀本部（聯參）就持續在關注哈瑪斯的攻擊型態，是否與北韓之間有接觸。聯參今（17）日在記者會中表示，據他們推測，哈瑪斯在武器交易、戰術、訓練等與北韓有直接或間接的接觸，並預測「北韓有可能將哈瑪斯的攻擊方法用於突襲南韓」。

對於北韓與哈瑪斯之間武器交易的推測，聯參說，媒體所報導的哈瑪斯反坦克武器F-7，為北韓出口RPG-7時所使用的名稱。

他也接著表示，最近在以色列境內發現的砲彈上方印有「Bang-122」字樣，推測為北韓製的122毫米砲彈，被支援哈瑪斯的武裝團體所使用，聯參表示，他們不斷地發現北韓有向中東國家及武裝團體出口多種武器的跡象。

另外，聯參也分析稱，北韓與哈瑪斯在戰術上有很多相似之處，如於以色列的「安息日」凌晨突襲、大規模火箭攻擊使以色列「鐵穹」破防、以無人機攻擊破壞隔離牆上的各種監視、通信、射擊控制體系後滲透等，都與南韓預想的北韓攻擊方式相似。

聯參相關人士推測，考慮到以上這些，北韓可能也有像哈瑪斯傳授戰術或支援訓練。還有人提出，哈瑪斯利用滑翔翼滲透這一點，也有可能是北韓所傳授的戰術。

該名人士指出，2010年南韓前方界線完成科學化警戒系統，北韓因地面滲透受到限制，正加強利用滑翔翼進行空中滲透的訓練。北韓在2016年也公開了由金正恩主管、利用滑翔翼等打擊青瓦台的訓練，有可能傳授了這樣的經驗給哈瑪斯。
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