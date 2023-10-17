三天兩夜萬聖雙城遊路線　帶你瘋玩六福萬聖季

瘋玩萬聖搗蛋趣，六福旅遊集團串聯旗下全台最大萬聖慶典： 六福村主題遊樂園墓碑鎮、新竹六福莊及台北六福萬怡酒店， 規劃兩套萬聖節獨家散策路線， 欲給想來段節慶氛圍的賓客一趟三天兩夜的萬聖節新體驗， 包含以家庭親子客群為主的「討糖搗蛋萌鬼遊」， 以及適合情侶朋友體驗的「驚嚇試膽猛鬼行」。

此外六福萬怡敘日餐廳再推出「Trick or Treat！變裝享優惠」活動，於即日起至10月31日， 凡四人同行享用午、晚餐且穿著萬聖節元素裝扮，即享有「 一人免費」之優惠，另外於10月21日中午，餐廳亦舉辦「 魔幻宴會」，當日用餐賓客除可欣賞妖怪音樂互動劇， 若兒童扮裝出席還可免費體驗各式手作活動， 並有機會於扮裝活動獲得綠舞觀光飯店綻海景平日住宿券乙張。（ 以上活動以低價者為優惠對象，並需酌收原價一成服務費）

今年萬聖節怎麼玩最新潮，由六福旅遊集團推出的「 驚嚇試膽猛鬼行」，將挑戰賓客恐懼的極限， 行程推薦於第一日入住台北的六福萬怡「魔幻花園」主題房， 搭配沉浸式恐怖體驗房活動「紅衣新娘房」 先來場透心涼的驚嚇體驗小試身手，參加「暗黑禁忌森林」 的暗黑花藝手作課程，於晚餐享用大廳酒吧的萬聖節套餐， 啜飲互動式調酒「大腦實驗室」、「茅山道士」， 第二日再前往新竹關西六福村勇闖墓碑鎮， 在百鬼活屍大遊行中追逐找尋一線生機，並挑戰每日限額的「 百年骨宅」鬼屋體驗，走進陰暗密室中迎接嚇死人不償命的鬼怪， 嘗試在緊張萬分的情況下解開謎題， 之後再品嚐惡靈餐廳的骷顱王特餐， 觀賞由六福村重磅邀請的國際級美國達人秀屍控折骨舞「 嗜血腥紅夜」，入住六福莊「鬼娃主題房」， 再夜黑風高的晚上前往竹林隧道試膽拍照。

而針對家庭親子客群，六福旅遊集團則規畫了溫馨可愛的「 討糖搗蛋萌鬼遊」路線，主打各項兒童手作活動， 內容包含第一日入住六福萬怡「搗蛋南瓜」或「Circus Show」主題房，參加將由一禮烘焙的烘焙師帶領小朋友DIY活 動的「搞怪糕點烘焙師」，運用創意裝飾萌鬼蛋糕，並在「 暗黑禁忌森林」中使用搞怪道具拍照打卡留念， 晚餐則到敘日全日餐廳享受充滿萬聖氣氛的餐台自助吧， 隔天前往六福村體驗變裝彩繪參加「不給糖就搗蛋」遊行， 並同樣於晚餐享用惡靈餐廳的骷顱王特餐，入住六福莊， 隔天再體驗親子活動「南瓜提燈或萬聖節不織布手作課程」， 在充滿動物生態體驗的六福莊，感受過節的濃厚氣氛。