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蟬聯六年米其林三星 頤宮「饕蟹迎秋」饗宴 心動上桌

By 台灣英文新聞
2023/10/17 17:29
（圖／君品酒店）
（圖／君品酒店）

（圖／君品酒店）

（圖／君品酒店）

秋風輕拂，正是品味螃蟹的盛季。今年，全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮，並以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳，由行政主廚陳偉強以深厚精湛的粵菜廚藝親自操刀，誠摯呈獻「饕蟹迎秋」饗宴，六道經典佳餚等待饕客的探「蟳」。本次推出全新海味十足菜色－「沙母粉絲煲」，及備受喜愛的五道經典招牌菜－「油鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」。主廚選用嚴選品種產地直送的肥美活蟹：「沙公」、「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」進行烹調，完美地呈現了秋季螃蟹的鮮美，即日起至11月30日期間限定供應。「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」則需提前7天預訂，秋季菊黃蟹肥之際絕不可錯過！

頤宮中餐廳熱烈推出本季「饕蟹迎秋」饗宴全新必點菜色－「沙母粉絲煲」，主廚選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸，隨後放入高湯中悶煮，並將粉絲置於充滿蟹汁精華及新鮮美味的高湯中，粉絲吸滿美蟹精華鮮味，呈現Q彈美妙的口感，每一口都讓人陶醉其中。最後，再搭配香軟細膩的蟹黃，口口充滿濃郁的滋味，讓舌尖沉浸在幸福的味覺之中。

「饕蟹迎秋」饗宴除了全新菜色外，還包含蟹膏豐腴－油鹽焗處女蟳」，主廚特別加入香氣獨特的丁香、八角滲入蟹肉之中，尾韻帶著馨香，享受蟹膏的油潤鮮美；加拿大重量級黃金蟹－「花雕酒蛋蒸黃金蟹」蛋白與牛奶融合增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹，並加入香醇雞高湯、蛋黃拌勻，入口帶有溫潤沁人酒香；廣式道地名菜－「避風塘炒沙公」，使用蒜酥、乾辣椒及獨家特製XO醬爆炒，鮮甜厚實蟹肉與沾滿辛辣鹹香的外殼完美融合，極為過癮；行家熟客必點的招牌功夫菜－「沙母炒糯米飯」以玉米全雞熬煮的鮮美雞高湯蒸煮，噴香米飯沾裹滿滿香濃的蟹黃，其口感細緻甜美；正宗粵式經典手法烹製－「薑蔥焗沙母」以大火爆香薑與蔥，拌炒著蟹黃豐腴的沙母入味，注入香醇的雞高原湯，讓滋味更上層樓。

趁著秋意正濃，蟹肉最為鮮美肥嫩時，不妨與好友及親人來頤宮中餐廳共聚，啃蟹腳，啖蟹膏，盡情品嘗飽滿的秋蟹美味，用味蕾體驗「食慾之秋」的時令幸福感。

更新時間 : 2023-10-17 18:57 GMT+08:00

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