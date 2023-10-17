蟬聯六年米其林三星 頤宮「饕蟹迎秋」饗宴 心動上桌

秋風輕拂，正是品味螃蟹的盛季。今年， 全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮， 並以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳， 由行政主廚陳偉強以深厚精湛的粵菜廚藝親自操刀，誠摯呈獻「 饕蟹迎秋」饗宴，六道經典佳餚等待饕客的探「蟳」。 本次推出全新海味十足菜色－「沙母粉絲煲」， 及備受喜愛的五道經典招牌菜－「油鹽焗處女蟳」、「 花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「 薑蔥焗沙母」。主廚選用嚴選品種產地直送的肥美活蟹：「沙公」、 「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」進行烹調， 完美地呈現了秋季螃蟹的鮮美，即日起至11月30日期間限定供應 。「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」 則需提前7天預訂，秋季菊黃蟹肥之際絕不可錯過！

頤宮中餐廳熱烈推出本季「饕蟹迎秋」饗宴全新必點菜色－ 「沙母粉絲煲」，主廚選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸， 隨後放入高湯中悶煮， 並將粉絲置於充滿蟹汁精華及新鮮美味的高湯中， 粉絲吸滿美蟹精華鮮味，呈現Q彈美妙的口感， 每一口都讓人陶醉其中。最後，再搭配香軟細膩的蟹黃， 口口充滿濃郁的滋味，讓舌尖沉浸在幸福的味覺之中。

「饕蟹迎秋」饗宴除了全新菜色外，還包含蟹膏豐腴－「 油鹽焗處女蟳」，主廚特別加入香氣獨特的丁香、 八角滲入蟹肉之中，尾韻帶著馨香，享受蟹膏的油潤鮮美； 加拿大重量級黃金蟹－「花雕酒蛋蒸黃金蟹」， 蛋白與牛奶融合增加滑順口感，再以陳年花雕酒蒸蟹， 並加入香醇雞高湯、蛋黃拌勻，入口帶有溫潤沁人酒香；廣式道地名 菜－「避風塘炒沙公」，使用蒜酥、乾辣椒及獨家特製XO醬爆炒， 鮮甜厚實蟹肉與沾滿辛辣鹹香的外殼完美融合，極為過癮； 行家熟客必點的招牌功夫菜－「沙母炒糯米飯」， 以玉米全雞熬煮的鮮美雞高湯蒸煮，噴香米飯沾裹滿滿香濃的蟹黃， 其口感細緻甜美；正宗粵式經典手法烹製－「薑蔥焗沙母」， 以大火爆香薑與蔥，拌炒著蟹黃豐腴的沙母入味， 注入香醇的雞高原湯，讓滋味更上層樓。

趁著秋意正濃，蟹肉最為鮮美肥嫩時， 不妨與好友及親人來頤宮中餐廳共聚，啃蟹腳，啖蟹膏， 盡情品嘗飽滿的秋蟹美味，用味蕾體驗「食慾之秋」的時令幸福感。