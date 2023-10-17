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2030超越圈圈－循環經濟新創展　科教館盛大開幕

By 台灣英文新聞
2023/10/17 17:28
環境部沈志修次長、資源循環署賴瑩瑩署長、推廣大使謝哲青以及國立臺灣科學教育館劉火欽館長一同為「2030超越圈圈-循環經濟新創展」揭開序幕。...

環境部沈志修次長、資源循環署賴瑩瑩署長、推廣大使謝哲青以及國立臺灣科學教育館劉火欽館長一同為「2030超越圈圈-循環經濟新創展」揭開序幕。...

為推廣永續消費與生產模式，落實SDG12「負責任的消費與生產」目標，環境部於10月17日（星期二）假國立臺灣科學教育館舉行「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕記者會，由環境部沈志修次長、資源循環署賴瑩瑩署長及資源循環推廣大使謝哲青出席，為10月17日至22日共6天的展期揭開序幕，展出主題包括「循環共享」、「循環材料」、「循環設計」及「循環文創」等，涵蓋資源循環新創服務、設計及產品，共50個單位參展，以貼近生活的展出方式，希望讓民眾了解資源循環理念並融入於生活中。

環境部沈志修次長於致詞時表示，「2030超越圈圈-循環經濟新創展」今年邁入第四屆，有越來越多的資源循環企業加入，民眾參觀踴躍也顯示對資源循環的認同及支持。因應循環經濟國際趨勢及臺灣2050淨零目標，環境部今（2023）年8月22日成立資源循環署，專責資源循環政策規劃與管理，以「3大循環策略」、「2大驅動支柱」為施政主軸，策略包含「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」等3大策略，並串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。這次的新創展配合綠色設計源頭管理策略，從源頭改變產品設計，生產前就要考慮到產品不使用後如何再循環，並且使用再生料製造，減少自然資源的開採，以永續循環的生產及消費模式，提高資源的使用效率，而民眾也從生活中以行動支持循環設計的產品及服務。

環境部今（2023）年邀請人氣作家兼主持人－謝哲青擔任資源循環推廣大使，謝哲青表示，有感於近年氣候變遷威脅及資源的有限性，身為地球的一份子，消費者擁有選擇權，挑選循環設計理念商品或服務，來減少地球資源的耗竭，透過消費者的影響力，帶動生產者綠色設計，才能讓資源不斷再利用。

這次展覽有令人驚豔的資源循環產品設計或服務，包含提供資訊產品服務化租賃解決方案、專精維修為科技產品延壽的「百事益」、協助各類塑膠再循環利用，為廢棄物找尋全新商業路徑的「塑佳材料」、使用農業廢棄材料製成環保盆栽容器的「Green Pandora」、回收飯店剩餘肥皂再製新皂的「大春煉皂」、每年回收超過4萬公斤玩具循環分享給弱勢的「台灣玩具圖書館」等。此外，展覽現場使用的陳列展架及座椅也納入「耍廢」概念，皆是租賃使用海洋廢棄物及保麗龍再製的再利用產品，展覽結束後將可重複使用，展覽期間更有適合親子參與的手作活動，適合闔家蒞臨觀展。

環境部表示，17日起為期6天的展覽活動，誠摯邀請大家踴躍參加。活動詳情請見https://circular-cross.com/，展覽線上導覽手冊https://www.reca.gov.tw/Download，現場提供QR Code供參觀者下載。

2030超越圈圈－循環經濟新創展　科教館盛大開幕

環境部沈志修次長(中)與參展企業互動交流。(圖／環境部)

2030超越圈圈－循環經濟新創展　科教館盛大開幕

參展企業分享資源循環技術與產品，將資源循環理念落實於日常生活中。(圖／環境部)

更新時間 : 2023-10-17 18:57 GMT+08:00

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