台南遠東香格里拉「金秋‧饕蟹宴」大啖時令蟹蟳 松葉蟹吃到飽

又到了品嘗蟹蟳最肥美豐嫩的季節！台南遠東香格里拉10月13日 至11月19日，推出「金秋‧饕蟹宴」限定料理。「醉月樓」 中餐廳嚴選陽澄湖大閘蟹、鮮美處女蟳、軟殼蟹、松葉蟹等， 揉合江浙料理，設計多道單點及八道式個人套餐，單點價格650元 起+10%、套餐價格2,088元+10%；「遠東CAFÉ」 自助餐廳則於平日晚餐及假日午、晚餐，除既有的中、西、日、義、 中東等熱門餐檯品項，更霸氣推出松葉蟹三吃到飽， 還有時令鮮蟹輪番供應，周一至周三晚餐每位1,380元+10% ，周四至周五晚餐及假日午晚餐每位1,680元+10%。 訂位專線：(06) 702 8856或詳情：https://sltn.tw/DOYyN。

「醉月樓」嘗旬蟹、賞美景

在全台南最高樓中餐廳「醉月樓」，俯瞰日夜美景， 品嘗滬式與主廚創意的蟹宴，正是時候！主廚許忠賢表示， 今年特別引進陽澄湖大閘蟹，進貨過程需經過層層檢驗，必須有衛生 福利部頒發的”食品及相關產品輸入許可通知”認證， 才能進得了餐廳廚房；主廚更堅持在蟹膏香濃、 肉質肥美的最佳時機供應「陽澄湖清蒸大閘蟹」，在品嚐時， 並搭配鎮江陳醋與菊花茶食用，盡情享受好滋味的同時， 又可吃得安心與放心！價格單隻1,688元+10%、一對(公與 母蟹各一隻)2,888元+10%，限量供應、需提前預訂。

除此之外，更有多道鮮蟹料理，讓人大飽口福，包含經典冷菜「 滬江花雕熟醉膏蟹」，基底為花雕酒、話梅等食材熬製的酸甜醬料， 頂層鋪以新鮮紅蟳，靜置使蟹肉吸附甘甜醬汁， 入口柔糯蟹膏和撲鼻花雕香完美交織；滋補暖胃「 松阪麻油紅蟳蟹煲」，將飽滿紅蟳過油逼出甲殼素香氣， 佐以肥瘦適中豬頸肉增添口感，與老薑片、黑麻油一同拌炒， 再注入主廚私房湯頭褒煮，起鍋前輕添紹興酒提味，風味鮮香滿溢； 層次豐富「板燒秘醬松葉蟹腳」，特選乾扁魚、 紅酒及師傅秘製沙茶醬等文火煸香，並以板燒方式， 於鐵板中煸炒松葉蟹腳及佐料，最後加入生洋蔥煨炒點綴， 獨特餘韻耐人尋味；以及鹹鮮入味「金蒜河粉松葉蟹腳」 與香醇濃郁「咖哩軟蟹佐螺絲捲」等單點佳餚。

亦有個人套餐，菜色有醉月精緻四味拚盤、瑤柱芽白燉獅子頭、 金蒜河粉松葉蟹腳、滬江花雕熟醉膏蟹佐薑茶(半隻)、 五彩百果櫻桃鴨片、圓籠蟹粉蒸小湯包、 雙味點心蟹殼黃酥餅與芋香糯米糍、及季節水果。

「遠東CAFÉ」自助餐廳松葉蟹吃到飽豪邁上菜

超人氣「遠東CAFÉ」自助式餐廳，於蟹肉肥美之際，以廣式、 日式及法式料理技法，推出「松葉蟹三吃」，包含鹹香帶勁「 港式魚露清蒸松葉蟹」，選用肉質細緻松葉蟹腳入籠清蒸， 將精華鎖住，再淋上滾燙香油及特製魚露醬，激盪出四溢香氣， 看似簡單卻不凡的吮指美味，蘊藏迷人魅力；湯鮮味美「 日式松葉蟹蛤蠣鮮魚湯」，以昆布柴魚高湯為底，加入鱸魚、 蛤蜊燉煮出鮮醇湯頭，接著置入松葉蟹腳慢火細熬， 不過度調味以保留原始鮮甜，盡享海陸雙鮮好味道；奶香馥郁「 古法荷蘭醬焗烤松葉蟹」，將法式荷蘭醬與松葉蟹腳創意結合， 烤盤鋪滿新鮮蔬菜襯底，中心放置飽含湯汁的蒸炊蟹腳， 一同進爐以兩百度高溫大火烘烤，醇厚蛋奶香與螃蟹清香堆疊交融， 回味無窮！

海鮮餐檯區，更有花蟹、旭蟹、鮮蝦、蚌類、鳳螺等輪番供應； 各式餐檯熱門品項：鮭魚生魚片、中東料理、廣式烤鴨、 手作義式披薩、台式料理、鐵板燒現煎各式鮮魚、 以及爐烤區必吃美國肋眼牛排之外，每周四至周五晚餐、 以及周六至周日午晚餐，加碼供應酥脆外皮、肉質鮮嫩多汁的「 脆皮烤豬」，令人大呼過癮的味覺饗宴，錯過再等明年！