ITF台北國際旅展 美福線上線下優惠齊發

年度旅遊盛事台北ITF國際旅展，即將於11月3日至6日於台北南港展覽館一館登場，台北美福大飯店搶先祭出優惠，10月16日起至11月16日推出線上旅展，首推提供海陸饗宴及招牌爐烤牛排的彩匯自助餐廳，平日午餐78折每人1,380元，以及可體驗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，包括可享用連續三年榮獲米其林指南一星的米香台菜，每券最低55折3,300元起。入住卓越五星飯店，「菁英客房一泊一食四人住宿券」，46折優惠每人僅2,499元起。此外也針對年終尾牙需求推出「全館商品券」，南港旅展現場購券另有「消費滿額贈」活動，詳情請洽02-7722-3399或請參閱https://tinyurl.com/2yh9hb2k。

台北美福特別於四天南港旅展推出消費滿額贈活動！凡單筆消費滿3,680元，即贈美福招牌吉祥物--海軍風沛醬兔乙隻；滿8,800元贈美福經典時尚購物袋乙個及美福沛醬兔乙隻；若消費達15,800元，贈法國Hermes身體護理組，每人限兌換一組，金額不累計，數量有限贈完為止。

【彩匯自助餐廳 團購五張享78折】

台北美福人氣餐廳「彩匯自助餐廳」，多樣化的海陸鮮食及異國美饌輪番供應，深受消費者喜愛的「日式料理區」，有各式鮮食生魚片、炙燒握壽司等海味餐點；由印度籍廚師坐鎮的印度餐檯，現烤餅皮搭配各式印度咖哩佳餚最對味；喜好泰式辛香菜色可體驗「泰式主題區」；「小農鮮蔬麵食區」主推美福牛肉麵、招牌和牛肉丸；「手工甜品區」提供數十款繽紛美味的精緻甜點。「飲品區」提供無限暢飲沁涼生啤酒，晚餐期間更提供日本和牛丼飯或松葉蟹海鮮湯等多款現做餐點無限享用。

彩匯自助餐廳此次分別於午餐及晚餐推出優惠餐券，平日午餐單人券，每套五張優惠價每人僅1,380元，平日晚餐單人券，每套五張每人1,650元。

【超值美食通用券 暢饗四大主題餐廳】

飯店內四間台、港、日、義主題餐廳，延續往年好評推出「超值美食通用券」每張3,680元，餐點全新升級，推薦多人聚餐、情侶約會使用，可品嚐價值最高達6,039元的頂級美味，折扣高達61折！一次購買4張「超值美食通用券」，優惠價每張3,300元。

《潮粵坊港潮餐廳》推出國人最愛招牌菜「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，此次供應全新烹調方式，包括欖菜四季豆炒鴨絲、十三香醬爆鴨架等多種吃法。另因應時序步入秋冬，再度推出暖心鍋物「青梅土雞鍋」，搭配手工餃類及蝦串串，最適合聚餐享用。而連續三年蟬聯米其林一星的《米香台菜餐廳》，推出全新升級版的「三人合菜」，包括松露干貝櫻桃鴨、招牌菜蜜汁黑棗豬肋排、時令鮮魚可選擇使用清蒸或糖醋方式料理，以及下飯首選海鮮豆腐煲；若想品嚐傳統台菜，也可選擇「經典台味米其林三饗」，大啖米香經典美饌。

喜愛日本料理的消費者，不可錯過擁有鐵板、炭火、桌席及鍋物的《晴山日本料理》，日籍料理長湯本誠今年推出升級版「主廚特選雙人套餐」，以新鮮干貝開胃，搭配時令季節生魚片，與肉質鮮嫩的美國Prime牛小排及主餐鰻魚飯，最後由手工甜點畫下圓滿句點。喜好鍋物的饕客亦可選擇「日式火鍋雙人套餐」，湯底可選擇昆布火鍋或壽喜燒，涮上頂級的日本和牛及美國Prime牛小排，鮮美滋味入口即化。

適合多人聚餐及情侶約會的《GMT義大利餐廳》，義大利主廚Massimo Picci推出「義式海陸雙人套餐」，可享用香煎珍珠活龍蝦拼美國肋眼牛排，海陸雙饗一次滿足；另推薦週末午間享用「週末都會舒活雙人早午餐」，餐檯上多款義國美食自助供應，每位賓客並提供一道精緻位上主菜，用義式饗宴揭開愜意周末假期。

【即刻預訂五星假期 一泊一食39折起】

年度最優惠，趁勢安排一趟奢華輕旅行犒賞自己。「行政客房一泊一食雙人券」，39折優惠價6,299元，即可入住價值16,170元的頂級客房，下殺39折！針對四人同遊的「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人2,499元起。而針對喜好美食的饕客可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以45折的優惠折扣，帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張9,299元，入住期間皆可品嘗迷你吧飲品、點心及新鮮水果，使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，愜意入住暢遊大直。

【全館商品券 年終贈禮優選推薦】

即將迎來尾牙旺季，針對企業團體餐敘或贈禮需求，推出可使用於餐飲及住宿的「全館商品券」，每張面額3,000元，每套22張66,000元，可於館內五間特色餐廳消費，或入住卓越五星客房，購買再加贈平日行政客房住宿券乙張，一次購買32張96,000元，再贈送平日菁英客房住宿券乙張及全館餐飲招待券6,000元，直接用作尾牙抽獎最划算。

(喝酒不開車 未成年請勿飲酒)