新北校長帶頭做　品德教育再進化

新北市教育局長期致力推展品德教育，於今(17日) 在泰山區義學國中辦理「品德怎麼教?」增能研習， 邀請臺灣大學榮譽教授林火旺主講，共計125所公私立高國中校長 共同參與， 並由新生代基金會教學團隊以分組方式進行品德教育的思辨活動。 教育局局長張明文出席支持鼓勵推動品德教育， 實踐生活中導入品德思維。

參與這次研習亦是協辦單位的義學國中校長施青珍表示， 當校長的最害怕學校師生心裡這樣想：「好吧!因為你是校長， 所以你說的，我們只能聽、只能遵守。」校長在校務經營上， 也希望能說之以理！今天的品德思辨課程， 正是給予我們說之以理的增能，期待讓學校實踐品德， 有能力做出好的判斷與選擇。

新北市校長協會理事長亦是安溪國中校長池旭臺表示， 品德教育推動現場，需要師生不斷對話，共同討論， 思考生活與品德之間的關係，實際落實在班級經營中， 讓學生從自我而起的實踐品德。

此次「品德怎麼教？」主題，透過尊重、自我價值、同理心、 達觀等四個品德思辨咖啡屋進行增能專題講座。新生代基金會自民國 101 年來，開創「品德思辨咖啡屋」，共舉辦18屆高中生營隊、11屆 種子教師培訓，出版12 本教案書籍，與多所大專院校合作，陪伴超過3000位學生與10 00多位教師。

品德思辨咖啡屋是以「店長」作為引導者，有別於灌輸式課程， 而是以開放式對話，透過哲學思辨和具體生活事例， 引導參與者深入思考道德和幸福人生的關係， 藉由說理而不是說教的方式， 使參與者打從心裡認同並樂於實踐道德。 期待品德思辨咖啡屋能陪伴引導更多老師和學生，彼此學習、共好。

新北市致力形塑友善校園文化，獲教育部「品德教育特色學校」 獎的學校數居全國之冠!更推動全市國中小品德聯絡簿， 將哲學思辨文章融入其中，化價值思辨與溝通對話為互動的日常， 並共同為自發、互動、共好的教育願景奠基， 以培育能力與品德兼具的未來人才。

教育局表示，持續紮根品德教育是新北教育的重要政策， 鼓勵各校以多元方式將品德教育融入課程及學校活動， 促使學生實踐品德，推動幸福有品校園。 未來將持續多元推展並廣結資源，讓新北校園處處有品德， 生生有品又有德。