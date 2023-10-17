新北校長帶頭做　品德教育再進化

新北市教育局長期致力推展品德教育，於今(17日)在泰山區義學國中辦理「品德怎麼教?」增能研習，邀請臺灣大學榮譽教授林火旺主講，共計125所公私立高國中校長共同參與，並由新生代基金會教學團隊以分組方式進行品德教育的思辨活動。教育局局長張明文出席支持鼓勵推動品德教育，實踐生活中導入品德思維。
參與這次研習亦是協辦單位的義學國中校長施青珍表示，當校長的最害怕學校師生心裡這樣想：「好吧!因為你是校長，所以你說的，我們只能聽、只能遵守。」校長在校務經營上，也希望能說之以理！今天的品德思辨課程，正是給予我們說之以理的增能，期待讓學校實踐品德，有能力做出好的判斷與選擇。
新北市校長協會理事長亦是安溪國中校長池旭臺表示，品德教育推動現場，需要師生不斷對話，共同討論，思考生活與品德之間的關係，實際落實在班級經營中，讓學生從自我而起的實踐品德。
此次「品德怎麼教？」主題，透過尊重、自我價值、同理心、達觀等四個品德思辨咖啡屋進行增能專題講座。新生代基金會自民國 101 年來，開創「品德思辨咖啡屋」，共舉辦18屆高中生營隊、11屆種子教師培訓，出版12 本教案書籍，與多所大專院校合作，陪伴超過3000位學生與1000多位教師。
品德思辨咖啡屋是以「店長」作為引導者，有別於灌輸式課程，而是以開放式對話，透過哲學思辨和具體生活事例，引導參與者深入思考道德和幸福人生的關係，藉由說理而不是說教的方式，使參與者打從心裡認同並樂於實踐道德。期待品德思辨咖啡屋能陪伴引導更多老師和學生，彼此學習、共好。
新北市致力形塑友善校園文化，獲教育部「品德教育特色學校」獎的學校數居全國之冠!更推動全市國中小品德聯絡簿，將哲學思辨文章融入其中，化價值思辨與溝通對話為互動的日常，並共同為自發、互動、共好的教育願景奠基，以培育能力與品德兼具的未來人才。
教育局表示，持續紮根品德教育是新北教育的重要政策，鼓勵各校以多元方式將品德教育融入課程及學校活動，促使學生實踐品德，推動幸福有品校園。未來將持續多元推展並廣結資源，讓新北校園處處有品德，生生有品又有德。