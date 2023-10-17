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臺灣企銀安養信託　再次凝聚家族的愛

By 台灣英文新聞
2023/10/17 17:15

依內政部最新公布統計顯示，2022年國人平均壽命為79.84歲，且依國家發展委員會推估，我國高齡人口已達18.4%，面對超高齡社會即將來臨，衍生許多安養照護、醫療需求、資金管理等問題。臺灣企銀積極推廣安養信託，讓老有所養、守護長輩晚年生活。

臺灣企銀分享過去服務案例，王先生與其他六名兄弟姊妹在外工作打拼，長期不在年邁的雙親身邊，然而父親過世後，母親傷心欲絕，王先生擔心母親年紀大行動不便，且一個人更加鬱鬱寡歡，便安排母親入住安養機構，由專人照顧並可結交新朋友。王先生與兄弟姊妹討論後，決定把從父親繼承的新臺幣600萬元遺產用來奉養母親，便向往來多年的臺灣企銀諮詢。

該行了解狀況後，建議透過信託機制，管理王先生及兄弟姐妹繼承的遺產，由銀行每月自信託專戶出款以支應母親的生活、醫療、安養機構費用，確保能照顧母親直到終老。藉由臺灣企銀信託規劃，不僅延續王先生父親的遺愛，也傳達子女對母親的孝心，再次凝聚家族成員的愛。

臺灣企銀長期深耕信託業務，透過推廣信託機制，擔任客戶財產守護者，表現深獲外界肯定，連續二年榮獲金管會舉辦「信託業推動信託2.0計劃評鑑-安養信託獎」績效優良銀行，今(2023)年亦榮獲金管會評選為「112年度金融教育優良案件」之獲獎機構及獲得TAISE台灣永續能源研究基金會舉辦「TSAA台灣永續行動獎－社會共融類－SDG3健康與福祉」獎項等殊榮。該行表示，未來會持續規劃全方位信託產品及創新服務，以符合銀髮世代的安養需求。

更新時間 : 2023-10-17 18:56 GMT+08:00

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