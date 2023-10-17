臺灣企銀安養信託　再次凝聚家族的愛

依內政部最新公布統計顯示，2022年國人平均壽命為79.84歲 ，且依國家發展委員會推估，我國高齡人口已達18.4%， 面對超高齡社會即將來臨，衍生許多安養照護、醫療需求、 資金管理等問題。臺灣企銀積極推廣安養信託，讓老有所養、 守護長輩晚年生活。

臺灣企銀分享過去服務案例， 王先生與其他六名兄弟姊妹在外工作打拼， 長期不在年邁的雙親身邊，然而父親過世後，母親傷心欲絕， 王先生擔心母親年紀大行動不便，且一個人更加鬱鬱寡歡， 便安排母親入住安養機構，由專人照顧並可結交新朋友。 王先生與兄弟姊妹討論後，決定把從父親繼承的新臺幣600萬元遺 產用來奉養母親，便向往來多年的臺灣企銀諮詢。

該行了解狀況後，建議透過信託機制， 管理王先生及兄弟姐妹繼承的遺產， 由銀行每月自信託專戶出款以支應母親的生活、醫療、 安養機構費用，確保能照顧母親直到終老。藉由臺灣企銀信託規劃， 不僅延續王先生父親的遺愛，也傳達子女對母親的孝心， 再次凝聚家族成員的愛。

臺灣企銀長期深耕信託業務，透過推廣信託機制， 擔任客戶財產守護者，表現深獲外界肯定， 連續二年榮獲金管會舉辦「信託業推動信託2.0計劃評鑑-安養信 託獎」績效優良銀行，今(2023)年亦榮獲金管會評選為「112 年度金融教育優良案件」之獲獎機構及獲得TAISE台灣永續能源 研究基金會舉辦「TSAA台灣永續行動獎－社會共融類－SDG3 健康與福祉」獎項等殊榮。該行表示， 未來會持續規劃全方位信託產品及創新服務， 以符合銀髮世代的安養需求。