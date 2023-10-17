善緣福氣義廚到教養院辦桌　院生開心吃buffet加外帶

「香貢貢、貢貢香！」 善緣福氣義廚聯盟率領總舖師和志工到八里愛心教養院「辦桌」， 總舖師以當季的食材，搭配教養院在普渡期間所受贈的麵條、 罐頭等入菜，烹調出善緣拼盤、西湖醉雞腿、 蔥油鮮海鯊和古早味拌麵等，一時香氣四溢，讓院生們大快朵頤， 還能外帶打包，充滿了鄉下辦桌的人情味。

善緣福氣義廚聯盟執行長李玉霞為辦好桌， 特地於7月透過愛心大平台實物銀行的引介， 先帶著2位總鋪師上山，實地調查院生的飲食需求， 並聯繫台北市華夏獅子會和新北市曹姓宗親會一起籌畫募資， 再陸續採購食材，同時為響應國際糧食日及新北惜食分享網精神， 將院方所受贈的食材一起納入設計。

經過總舖師的巧手，除前述的佳餚外，還有川燙藍鑽蝦、 節令鮮食蔬、圓蹄扣白菘、蘇堤魚翅羹、 寶島四季菓和冰心千歲豆等， 院方並將活動場所布置成buffet餐廳，在獅友等人的協助下， 挑選喜愛的菜色。

小丞及小維為雙胞胎兄妹，皆為重度腦麻障礙者， 小時父母在假日會帶兩人外出吃美食，但在母親過世後， 父親也因病無法獨力帶出。看到滿桌的佳餚，相當的興奮， 在善緣福氣義廚聯盟執行長李玉霞等人的介紹下， 幾乎每道菜都想品嘗。

台北市華夏獅子會長許國安表示，看著各式餐點幾乎一掃而空， 每個院生們享用佳餚的燦爛笑容，內心有著滿滿的感動， 期待未來持續帶獅友們來院關懷。 八里愛心教養院院長謝鑫敏也感謝善緣福氣義廚聯盟、 華夏獅子會和新北市曹姓宗親會等的用心， 讓院生們感受有如到buffet餐廳用餐的喜悅。

教養院輪標舞社和生聲樂團以「歡迎歌」及「心花開」等歌舞表演， 來感謝所有人的陪伴和祝福。