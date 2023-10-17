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善緣福氣義廚到教養院辦桌　院生開心吃buffet加外帶

By 台灣英文新聞
2023/10/17 17:14
新北市立八里愛心教養院提供

新北市立八里愛心教養院提供

「香貢貢、貢貢香！」善緣福氣義廚聯盟率領總舖師和志工到八里愛心教養院「辦桌」，總舖師以當季的食材，搭配教養院在普渡期間所受贈的麵條、罐頭等入菜，烹調出善緣拼盤、西湖醉雞腿、蔥油鮮海鯊和古早味拌麵等，一時香氣四溢，讓院生們大快朵頤，還能外帶打包，充滿了鄉下辦桌的人情味。

善緣福氣義廚聯盟執行長李玉霞為辦好桌，特地於7月透過愛心大平台實物銀行的引介，先帶著2位總鋪師上山，實地調查院生的飲食需求，並聯繫台北市華夏獅子會和新北市曹姓宗親會一起籌畫募資，再陸續採購食材，同時為響應國際糧食日及新北惜食分享網精神，將院方所受贈的食材一起納入設計。

經過總舖師的巧手，除前述的佳餚外，還有川燙藍鑽蝦、節令鮮食蔬、圓蹄扣白菘、蘇堤魚翅羹、寶島四季菓和冰心千歲豆等，院方並將活動場所布置成buffet餐廳，在獅友等人的協助下，挑選喜愛的菜色。

小丞及小維為雙胞胎兄妹，皆為重度腦麻障礙者，小時父母在假日會帶兩人外出吃美食，但在母親過世後，父親也因病無法獨力帶出。看到滿桌的佳餚，相當的興奮，在善緣福氣義廚聯盟執行長李玉霞等人的介紹下，幾乎每道菜都想品嘗。

台北市華夏獅子會長許國安表示，看著各式餐點幾乎一掃而空，每個院生們享用佳餚的燦爛笑容，內心有著滿滿的感動，期待未來持續帶獅友們來院關懷。八里愛心教養院院長謝鑫敏也感謝善緣福氣義廚聯盟、華夏獅子會和新北市曹姓宗親會等的用心，讓院生們感受有如到buffet餐廳用餐的喜悅。

教養院輪標舞社和生聲樂團以「歡迎歌」及「心花開」等歌舞表演，來感謝所有人的陪伴和祝福。

更新時間 : 2023-10-17 18:56 GMT+08:00

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