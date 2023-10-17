中華電信攜手聖保祿醫院　首創5G網路切片先進服務結合緊急救護

中華電信透過國發會5G智慧城鄉補助計畫完成精準醫療緊急救護系 統，藉由5G通訊實現救護車上即時資訊上傳急診室戰情系統， 有助於醫院提前掌握到院前傷患的狀況，並提早安排治療計畫。 為確保救護車於行駛過程中， 尤其在網路尖峰時段及路段皆能保持高速穩定的通訊傳輸， 中華電信與聖保祿醫院合作，首度為緊急救護系統導入5G網路切片 先進服務，確保頻寬資源有效分配和基地台資源彈性調度， 在救護車進入聖保祿醫院前必經路段提供專屬頻寬，打造全台首座「 5G緊急救護綠色廊道」， 確保救護車上即時影像和傷患生命數據的順暢傳輸。

中華電信此次與聖保祿醫院共同合作，導入端到端5G網路切片先進 服務，在救護車前往聖保祿醫院的必經道路上，透過愛立信5G基地 台建立「5G緊急救護綠色廊道」，運用無線資源劃分技術， 可進一步確保醫院和救護車之間有穩定的5G傳輸通道。

聖保祿醫院醫療副院長王豐林表示：「 急診室的醫護人員總是在與時間賽跑， 過往緊急救護多半需等患者送至醫院後， 再由醫院急診室進行評估及處置。本次與中華電信合作，透過5G網 路切片先進服務的通訊技術， 可將患者在救護車上的處置及相關的生理資訊即時回傳至急診室， 做為檢傷護理師或急診醫師處置參考，藉此爭取更多救護時間， 多一分機會挽救珍貴的生命。」

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示：「 中華電信在智慧醫療領域不遺餘力，本次與聖保祿醫院合作導入5G 網路切片先進服務，避免患者的重要資訊因為網路滿載而導致延遲， 確實減少救援時間並增加準確度，挽救更多的生命。 特別感謝桃園消防局和聖保祿醫院， 為這個專案提供了豐富的急診救護經驗， 才能讓中華電信與大家共同攜手見證此刻創新急救模式和5G網路綠 色廊道的實現。」

中華電信5G網路切片先進服務為緊急救護系統帶來了重大突破， 有助醫護人員挽救更多生命，提高救護效率，推動5G技術在醫療領 域的實際應用。中華電信除了將持續與國內醫院合作，建立院內、 院外的智慧醫療創新應用，也將致力於推動5G網路切片先進服務技 術，協助不同的應用場景建立專屬的網絡系統， 為公眾服務與企業應用打造嶄新的通訊體驗。