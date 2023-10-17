【藍白合僵局】侯辦提初選方案11月初投票　陳其邁：民進黨曾辦過民主初選•可用「慘烈」形容

（台灣英文新聞）針對藍白合，國民黨提出「開放式民主初選」，但遭民眾黨拒絕。高雄市長陳其邁今天(17日) 說，民進黨曾辦過所謂的民主初選，可用「慘烈」2字形容，變成動員大賽，一輛輛遊覽車載來投票。

圖/中央社

陳其邁今下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到對國民黨提出開放式民主初選的看法，陳其邁說，以前民進黨曾辦過所謂的民主初選，「用慘烈2字來形容，變成動員大賽，遊覽車一輛一輛載來投票」。因此民進黨初選才逐漸調整，現在以全民調方式處理，這都有一些歷史軌跡，也累積不同的一些經驗。

他說，國民黨要回到所謂的民主初選，這也考驗民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜支持者的智慧。

藍白合會前會14日登場，國民黨主張採開放式「民主初選」，但民眾黨認為，民主初選恐造成代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等問題。

侯辦: 初選投票不需事先造冊

可訂於11月4日至5日

國民黨總統參選人侯友宜競辦17日提出藍白合2次會會談規劃與初選投票具體措施，包括訂於11月4日至11月5日、禁止遊覽車載運投票、以電腦系統防止重複投票及費用各半等，希望雙方儘快討論後可達成「折衷方案」。

中央社報導，民進黨曾於1995年舉辦過總統候選人初選，採2階段投票，第1階段黨內幹部及黨員投票占50%，第2階段一般民眾投票占50%，最後由彭明敏勝出。

侯辦提出「開放式民主初選」規劃，由符合選舉投票資格民眾投票展現直接民意，在22縣市、73區域立委選區設立投票所，參加投票民眾不分黨派，只要親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證，以過濾對手政黨支持者灌票。

侯辦說，會在10月底前達成協議並對外公告，可在國民黨現有民眾服務社設置投票所，或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤。

侯辦表示，投票時間可定於11月4日至11月5日，上午8時至下午4時舉行，雙方各推派選監人員及志工，費用各半；建議防弊措施包括以電腦系統防止重複投票，並禁止遊覽車載運投票；如果有其他意見都可在會談中提出討論。

侯辦重申，希望會談時間愈快愈好，明天(18日) 或10月19日皆可配合；建議第一次會談原班人馬代表出席。

侯友宜競選辦公室昨(16日) 表示，初選投票不需事先造冊，以過去國民黨辦過黨內黨主席選舉經驗，相信問題都可以克服。希望未來3天內能盡快進行第2次會面，協調出雙方都能接受的「折衷方案」。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，談及藍白合會前會議題。由於周榆修身穿藍白相間衣服，主持人黃暐瀚開玩笑指這身穿搭象徵「藍白合」，周榆修笑說，他已經這樣穿好一陣子，只是剛好而已。

對於藍白2次會時間，周榆修表示，14日會談中並沒有敲定17日下午2次會，只是提到最快可能是17日，應是溝通落差；但時間不是重點，內容才是重點。

周榆修表示，柯陣營提出以全民調決定在野最強參選人，對於民調模式、計算公式、抽樣、民調公司數量，民眾黨會盡快提出讓外界知曉。

柯辦：柯陣營想的是贏賴

但國民黨只想幹掉柯文哲

圖/撞新聞YT頻道

周榆修今天也提到，柯陣營想的是如何贏民進黨總統參選人賴清德，「在野陣營要贏賴清德，把新潮流拉下來」，但他感覺國民黨只想幹掉柯文哲。

針對上述言論，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，「開放式民主初選」能夠真正找出在野實力最強的候選人，針對雙方提出的疑慮，相關細節可以先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」。

周榆修說，14日會前會之前，並不知道侯辦執行長金溥聰會提出民主初選，當下柯文哲競選總幹事黃珊珊就提出1998年新黨的經驗，他則提出1995年民進黨總統初選經驗、遊覽車動員問題。

周榆修說，民主初選除了距離登記日時間緊迫問題外，還有投開票所設立障礙，許多民眾不曉得執行方式，也難以杜絕重複投票疑慮，甚至投票通過門檻也是一大問題。

周榆修表示，選舉有攻防，他相信民進黨總統參選人賴清德陣營也關注藍白會前會結果，他這兩天很感概，柯文哲陣營想的是如何贏賴清德並說服民眾投票給在野陣營，「在野陣營是要贏賴清德，把新潮流拉下來」，但他感覺國民黨只是想把柯文哲幹掉。

他說，在野陣營不應想方設法把夥伴撂倒，大家應靜下心想一想。