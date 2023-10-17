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台北老爺秋冬美食慶典 暖心好食光

By 台灣英文新聞
2023/10/17 17:00
（圖／台北老爺酒店）

（圖／台北老爺酒店）

秋冬美食選擇性多元，趁著逐漸轉涼的氣候，趕緊把握機會享用精彩紛呈的季節鮮味。台北老爺酒店在中山日本料理廳、明宮粵菜廳以及Le Cafe咖啡廳獻上暖人脾胃的秋冬料理，把食材的想像以不同面貌與風情進行延伸，包含依季節時令嚴選新鮮海陸好料的秋冬珍饌套餐、溫和滋補的沙茶魚頭鍋與經典煲湯，還有變奏出精緻與創新的和洋特色料理吃到飽，即日起至12月31日止用營養美味溫暖全身，讓這個冬季吃在嘴裡暖在心裡。

  • Le Cafe 咖啡廳 - 和洋食藝 探味巡禮

為與國際接軌與開創新思維，Le Cafe 咖啡廳林繼正主廚特地赴日本福岡進行餐飲交流，帶回滿滿的收穫並融入菜色中，精心規劃經典的「和洋食藝」主題料理於10月份登場，亦可同時體會東西方料理精神，一系列菜餚澎湃中又帶有鮮明的個性，整體視覺與味覺都獲得大滿足。

創意開胃的「貓耳朵蔬菜沙拉」是將清炒時令蔬菜與滾水燙過的貓耳朵放涼後，加入溫和順口的美乃滋，搭配略帶微辣香氣以及辛香料的明太子，攪拌均勻至每個貓耳朵上皆沾附明太子，甜鹹清爽的特點深植人心。

福岡代表性美食牛雜鍋現在也端上餐檯，「日式味噌牛雜鍋」主角是嚴選的牛肉、牛雜燉煮軟爛，以味噌為湯底配上各式新鮮時蔬、豆腐、香菇等，濃郁肉香結合蔬菜清甜混合出夠層次的風味，鹹香中帶著微微辣感，品嚐美味的瞬間也可感受到福岡當地文化的薰陶。

另外，在台灣與日本美食界掀起一股風潮的炭烤漢堡排，現在也能在台北老爺享用到，「香煎碳烤松露牛漢堡排」選用新鮮美國牛絞肉，加入和牛油讓絞肉的油脂香氣更上層樓，經過1小時反覆手打塑形後放進冰箱冷藏熟成，出餐前取出，碳烤至表面微焦，飽滿扎實而肉香四溢，放上滑蛋與松露醬更是起到畫龍點睛的效果，大口咬下，感受厚實鮮美多汁彼此交織出的銷魂魅力。

  • 中山日本料理廳 - 季旬珍饌 鮮味之極

中山日本料理廳獻上「秋冬珍饌」套餐，秉持傳統道地的日式烹調手法，呈現豐盛食材的原始風味，每一口都是大自然的恩賜，溫暖滋味湧入心頭。

具日本代表性美食之一的天婦羅，主廚此次選用明蝦與鮟鱇魚兩大主角，沾裹厚薄適中的麵糊高溫油炸約2到3分鐘，即完成這道家喻戶曉的樸實美饌，明蝦、鮟鱇魚本身肉質肥美彈牙與麵衣酥脆口感，兩者一拍即合，形成讓人吮指回味的美味。

源自江戶時代日本美食家北村祐庵料理方式的「鯃仔魚柚庵燒」，事先將魚浸泡在味醂、醬油、日本酒和柚子皮調成的醬汁中6小時，待魚肉吸附後再進行烤製，用火的高溫將好滋味全鎖在魚肉裡，每一口細緻肉質都帶有甘甜味，獨特的焦香氣在品嚐過後依舊回味無窮。

採用日本佐賀A5和牛的「和牛蘿蔓韃靼燒」，鮮豔呈嫩粉紅的生牛肉，鋪滿在新鮮爽脆的蘿蔓，淋上橙醋稍微拌勻，微微酸甜的口感，有助於增添豐潤肉的甜度。另一道光看就讓人食指大動的「小海膽丼」來自日本北海道，顏色鮮明、甘潤綿密，幾乎入口即溶，在舌尖上跳躍的鮮味不言而喻。套餐中豐裕的海陸風味紛紛轉化為盤中一抹驚艷，每套售價3,280元+10%，滿足對於口腹的追尋同時，還能伴隨著中山北路的楓香大道，帶來如沐秋楓的身心療癒。

  • 明宮粵菜廳 - 秋冬進補 暖心煲胃

《本草綱目》記載︰「羊肉暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣。」台北老爺大酒店明宮粵菜廳推出「秋冬進補」美饌，經典菜色每份單點售價480元+10%起，主廚精心挑選羊蹄和羊腩，以豐富的粵菜料理經驗，讓精選食材釋出原有的清甜鮮美。其中一上桌就香味四溢的「雙冬滋補羊腩煲」放入大量蒜苗、香料等提味，火候到位的羊皮柔韌彈牙，肉質口感肥厚醇香，同時吸附湯中的精華，與香醇的腐乳沾醬堪稱絕配。

用數十種食材熬煮的「什錦沙茶魚頭鍋」，是秋冬鍋物料理的上乘之選，濃郁的高湯佐以精選的大白菜、芋頭、玉米、金針菇、豆皮和豆腐等豐盛組合，再搭配特製的沙茶醬，經過長時間的烹調，魚頭的鮮香與鮮甜融入了湯中，尤其富含膠原蛋白的酥炸大頭鰱魚頭，配上吸飽滿滿湯汁的配料，每一口都大呼過癮，激盪出美好鮮滋味。

另外大受好評的「港式臘味煲仔飯」，舖在上方的肝腸、臘腸和臘肉的肉汁香氣與本身的鮮甜醬汁，自然融入泰國米飯中，攪拌均勻後韻味更顯豐富，用砂鍋燜煮出的米飯底下還有一層焦脆的鍋巴，放入口中咔滋咔滋作響、又香又脆，天冷時這份溫暖最受老饕的青睞。

更新時間 : 2023-10-17 18:56 GMT+08:00

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