李鴻源控台灣口罩國家隊賺回扣　 王美花稱研究提告、3大公會討道歉

（台灣英文新聞）前內政部長李鴻源日前指控口罩國家隊廠商賺取大額回扣，經濟部長王美花稱無的放矢，將研擬提告合適性；工具機公會、機械公會、以及不織布工業公會等3大公會今（17）日發表聯合聲明譴責李鴻源，要求公開道歉。

李鴻源日前於直播中表示，非口罩國家隊不能參與口罩買賣，參加國家隊的廠商賺取大額回扣。行政院長陳建仁13日回應，稱李為選舉昧著良心講話、汙衊抹黑；經濟部長王美花要求道歉，並於今（17）日在立法院備詢指出，這完全是無的放矢，廠商聽到這樣的汙衊都相當氣憤，將請經濟部產業發展署研究提告的合適性等。

曾參與口罩國家隊的台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、以及台灣區不織布工業同業公會，不甘為國抗疫努力被詆毀，今日發布聯合聲明稿回應，要求李鴻源沒證據就道歉。

聯合聲明稿指出，2020年春節前夕，本土出現COVID-19疫情確診案例，在指揮中心以及經濟部號召下，紡織所、工具機公會、機械公會、不織布公會以及口罩業者等成立國家隊，在4個月內將口罩的產能從每日188萬片提升到2000萬片。

3大公會表示，2020年1月31日起，在指揮中心統籌下，全面徵用國產醫用口罩，並實施口罩實名制，讓每位民眾都買得到每片新台幣5元的口罩，統一徵用、統一調度、統一售價。公會強調，相較於國外動輒哄抬口罩至每片超過10元的情況，讓民眾以每片5元實名制購買，實名制價格既符合成本、也務實符合供需，巨額回扣說法純屬子虛烏有。

3大公會提出，如果當時經濟部不去限制出口，以台灣口罩廠的行銷能力，相信出口可以賺更多，但當時廠商沒有二心，全力供應國內，在疫情趨緩後卻受到這樣的指控，讓人心寒。

3大公會嚴厲譴責並要求李鴻源道歉，也共同呼籲國人認清事實，不要讓為彰顯個人意識，別有用心、胡亂串聯的人，影響台灣社會和平良善的風氣，而讓防疫有貢獻的參與者蒙受不白之冤。