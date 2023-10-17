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【雲端大會在台北】資料中心來台設立10年　Google：提升台灣國際地位

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 16:40
圖/官方臉書

圖/官方臉書

延伸閱讀: 桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期

（台灣英文新聞）Google Cloud Summit Taipei雲端大會今天(17日) 在台北登場，Google台灣總經理林雅芳表示，Google在台投資建置資料中心、雲端區域、海底電纜等重大網路基礎建設，除了協助提升台灣在全球國際地位，也帶動台灣周邊產業發展，增加更多工作機會。

【雲端大會在台北】資料中心來台設立10年　Google：提升台灣國際地位

Google Cloud Summit Taipei雲端大會17日在台北登場，慶祝雲端區域（Cloud Region）在台10週年，並由Google Cloud北亞區董事總經理李孔源（右2）、Google台灣總經理林雅芳（左2）分享雲端及人工智慧發展趨勢。中央社

【雲端大會在台北】資料中心來台設立10年　Google：提升台灣國際地位圖/官方臉書

Google於2013年在台灣彰濱工業區設立亞太區第一座資料中心，支援亞太和台灣使用者；並針對企業用戶設立雲端區域（Cloud Region），讓台灣成為全球極少數同時擁有資料中心和雲端區域的地點。

林雅芳說，Google一直把台灣視為重要營運據點，持續與產、官、學界合作，實現數位島嶼願景。Google資料中心協助台灣成為全球重要樞紐，過去10年，Google持續加大資料中心投資。

隨著人工智慧（AI）成為熱門議題，林雅芳強調，Google資料中心帶來極大的運算能力，可以滿足AI相關服務的雲端需求，例如大量資料存取、穩定的網路基礎建設等。目前Google資料中心和雲端服務，已經可以為政府部門及醫療等高度監管產業提供解決方案。

她也提到，Google在台灣持續培育科技人才，強化數位環境，帶動創新，包括與台灣4所大學研究團隊合作，共同推動半導體研究計畫，有助於台灣在半導體關鍵科技發展，希望透過不同形式，協助台灣科技人才拓展視野。

根據官方臉書17日上午PO文介紹，Google Cloud Summit Taipei 一連兩天的活動，將有精選環節進行線上直播，包括：

兩天的上午 #主題演講

10/17 - #AI與機器學習 技術專場

10/18 - #應用程式現代化 技術專場

現在可能還來得及報名看線上直播 https://goo.gle/3ttOXGG

#GoogleCloudSummitTaipei #GoogleCloudTW

中央社引述 Google Cloud北亞區董事總經理李孔源說，回顧科技發展，有幾項重大演進，首先是網際網路問世，其次是行動裝置帶動使用者習慣和企業商業模式革命，這2次演進都創造巨大機會和經濟成長。今天AI技術快速發展，一定會成為科技歷史下一個重要里程碑，期待看到AI演進可以協助社會、企業及個人解決棘手問題。

李孔源強調，Google從成立初期就投入AI，2000年開始運用機器學習技術改善拼字、提升廣告品質，隨後持續發展AI技術，嘗試解決更多問題，提供使用者更好體驗與安全性。

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桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期
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更新時間 : 2023-10-17 18:55 GMT+08:00

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