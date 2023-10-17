開特斯拉撿回一命！以色列男子遇哈瑪斯攻擊試圖掃射油箱、引擎

（台灣英文新聞）巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列，一名以色列男子駕駛著特斯拉電動車時，不幸遇到哈瑪斯分子追殺，雖然車身遭受100多發子彈攻擊，甚至輪胎都漏氣，但仍能以每小時180公里的速度疾駛，成功脫身。

據以色列媒體walla報導，在7日凌晨哈瑪斯襲擊以色列不久後，一名特斯拉車主接到預備軍緊急召集，於是他駕駛著他的特斯拉Model3前往集合地點。不料，他卻在半路上遇見15名哈瑪斯成員，手持AK-47及機關槍，從距離9公尺遠的地方開始掃射。

該名車主表示，哈瑪斯成員並不知道那是台電動車，於是他們瞄準車頭，試圖破壞電動車所沒有的引擎，他們也瞄準了油箱，試圖引燃車子，但當然也沒有油箱，接著成員開始攻擊他的輪胎，他踩下油門逃跑。

哈瑪斯成員開著Toyota的卡車在後面追殺，但對於從0加速至100km/h只需3點多秒的model 3來說，一台150匹馬力的柴油貨車根本不是對手。

大量飛來的子彈雖然仍不幸地擊中車主的手和腿，玻璃碎片劃破了他的頭，讓白色座椅染上大量血跡，但幸好車主仍意識清醒，再加上特斯拉雖被多發子彈擊中、輪胎漏氣，甚至左前輪的輪胎皮都不見了，但仍能以每小時180公里的速度急速前進，在20多分鐘後抵達23公里外的醫院門口，讓車主撿回一命。

車主表示，帶著漏氣的輪胎，仍能以時速180公里的速度繼續行駛，四輪驅動搭載的馬達似乎調整了車輪之間的不平衡，讓他保住了性命。車主說，雖然車子仍能行駛，但車輛損毀嚴重，他認為他該考慮下一台特斯拉了。

以色列財政部前顧問艾爾帕（Gilad Alper）也在社群媒體X平台分享了這段故事，吸引到特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的關注，並留言道「很高興他做到了！」。

Glad he made it! — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2023