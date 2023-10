開特斯拉撿回一命！以色列男子遇哈瑪斯攻擊試圖掃射油箱、引擎

(台灣英文新聞)巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯7日突襲以色列,一名以色列男子駕駛著特斯拉電動車時,不幸遇到哈瑪斯分子追殺,雖然車身遭受100多發子彈攻擊,甚至輪胎都漏氣,但仍能以每小時180公里的速度疾駛,成功脫身。

據以色列媒體walla報導,在7日凌晨哈瑪斯襲擊以色列不久後,一名特斯拉車主接到預備軍緊急召集,於是他駕駛著他的特斯拉Model3前往集合地點。不料,他卻在半路上遇見15名哈瑪斯成員,手持AK-47及機關槍,從距離9公尺遠的地方開始掃射。

該名車主表示,哈瑪斯成員並不知道那是台電動車,於是他們瞄準車頭,試圖破壞電動車所沒有的引擎,他們也瞄準了油箱,試圖引燃車子,但當然也沒有油箱,接著成員開始攻擊他的輪胎,他踩下油門逃跑。

哈瑪斯成員開著Toyota的卡車在後面追殺,但對於從0加速至100km/h只需3點多秒的model 3來說,一台150匹馬力的柴油貨車根本不是對手。

大量飛來的子彈雖然仍不幸地擊中車主的手和腿,玻璃碎片劃破了他的頭,讓白色座椅染上大量血跡,但幸好車主仍意識清醒,再加上特斯拉雖被多發子彈擊中、輪胎漏氣,甚至左前輪的輪胎皮都不見了,但仍能以每小時180公里的速度急速前進,在20多分鐘後抵達23公里外的醫院門口,讓車主撿回一命。

車主表示,帶著漏氣的輪胎,仍能以時速180公里的速度繼續行駛,四輪驅動搭載的馬達似乎調整了車輪之間的不平衡,讓他保住了性命。車主說,雖然車子仍能行駛,但車輛損毀嚴重,他認為他該考慮下一台特斯拉了。

以色列財政部前顧問艾爾帕(Gilad Alper)也在社群媒體X平台分享了這段故事,吸引到特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的關注,並留言道「很高興他做到了!」。

Aftermath of the @Tesla owned by a member of the Kibbutz Mefalsim emergency squad.



He was shot up by 15 Hamas terrorists and credits his Model 3 Performance for saving his life. @elonmusk let’s get this guy a Cybertruck! https://t.co/52tAUI3ltC pic.twitter.com/J8n0jtneOO