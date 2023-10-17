本土登革熱又見母子垂直感染 新北市嬰兒住院中 全台灣累計17,084例

（台灣英文新聞）疾管署統計，國內上週(今年10月11日至10月16日) 新增1,521例登革熱本土病例，包含1對居住在新北市泰山區的母子垂直感染個案，目前新生兒住院治療中。

新北市衛生局表示，新北市上週新增10例本土登革熱病例，為6女4男，年齡介於0歲至69歲間。分別居住於八里區1例、泰山區2例、五股區7例，發病日介於9月18日至10月15日，目前1位住院治療中，9位已康復。

其中八里區個案無南部及高風險場域活動史，經中央基因定序結果與雲林古坑鄉首例本土登革熱個案相同，研判可能透過蚊子叮咬南部北上之潛藏感染者後感染。

另衛生局針對日前（10月13日）五股區確診個案主動擴大篩檢接觸家人總計27位，其中9例確診，9位陰性，其餘檢驗中。

9例確診家人分別居住在五股區7例及泰山區2例，其中泰山區2例個案，經中央研判為母子垂直感染，母親是於10月11日分娩後，因接觸者採檢確診，新生兒則於4天後出現發燒症狀，就醫後快篩陽性通報確診，目前該新生兒個案仍有發燒症狀，住院治療中。

依據疾管署統計，國內上週(今年10月11日至10月16日) 新增1,521例登革熱本土病例，個案居住地以台南市(1,283例)、高雄市(119例)、雲林縣(32例)最多。上週另新增本土重症病例9例及死亡病例7例。今年截至10月16日累計17,084例本土病例。

衛生局提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式(穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等)進行防蚊。民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。

疾管署提醒，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，評估疫情傳播風險仍高，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。