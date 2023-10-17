Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？

行政院長陳建仁表示，交通部報告未含「有力人士」；交通部長王國材稱，從未向賴清德報告中捷藍線。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/10/17 15:13
台中捷運藍線林佳龍版與盧秀燕版本沙鹿段差異（圖／國民黨團提供）

台中捷運藍線林佳龍版與盧秀燕版本沙鹿段差異（圖／國民黨團提供）

（台灣英文新聞）中捷藍線路線改動及經費增高合理性、到底誰在「卡」、圖利何人引發爭議。行政院長陳建仁今（17）日稱聽取交通部長王國材報告，未提及所謂「有力人士」；王國材稱從未向副總統賴清德報告；國民黨更表示暴增633億元中捷藍線根本假議題。

相關閱讀：【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多

藍：林佳龍版建設經費實際高達1127億元

國民黨團在記者會表示，中捷規畫始於胡志強任內，民進黨林佳龍上台突然更改路線「截直取彎」，原因不明卻讓中捷藍線空轉4年，如今盧秀燕回歸藍線原始規劃路線，行政院卡169天，國發會連會議都沒有召開，反問到底誰在卡中捷？

台中市議員黃健豪表示，行政院要求台中市政府解釋「暴增的633億元預算中捷藍線預算」根本是假議題，在林佳龍任內的104年2月24日所提報到交通部的中捷藍線預算，建設經費就高達1127億元後來把徵收用地費拿掉才減為900多億元。

台中市立委參選人廖偉翔也指出，104年林佳龍任內編列預算經費，用地費僅編34億元，到了111年時，用地費因物價基準和用地費市價更新，才讓用地費暴增。

黃健豪指出，林佳龍上任後把沙鹿到台中港、台中火車站到太平這兩段砍掉，經費仍逾千億，如今盧秀燕按當時胡志強規劃、送交行政院核定的版本，建設經費也逾千億，顯見林佳龍的版本花的錢更多。

【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？
（圖／國民黨團提供）

【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？
（圖／國民黨團提供）

藍：中捷費用增加為應交通部要求

黃健豪還指出，交通部、行政院屢次要求台中市政府因應物家成本上漲，增加中捷藍線經費，如今卻反問台中市政府為何要增加如此多經費。資料顯示，交通部在110年3月3日、111年7月29日兩次審查會議上，都要求台中市政府請根據110年物價波動水準，重新檢視建設成本估算的妥適性。行政院也於111年11月1日作出相同要求，國發會表示台中市財力級次自112年度起由第三級變更為第二級，要台中市政府作出相應修正。

台中市立委參選人林家興表示，原本藍線規劃較優，服務較廣，設置2站兼顧沙鹿南北需求，且站點較佳，位在沙田路與台灣大道路口；林佳龍版本在沙鹿火車站後站，屬人煙較少的重劃區，且距離沙鹿高工、竹林國小至少在1公里以上，非常不方便。其次，徵收價格不同，林佳龍版本經過密集的住宅區，如果全部徵收將會是天文數字。此外，林佳龍當初並沒有規劃正英站和坪頂站，現在為了政治鬥爭不惜說謊，把問題推給地方人士。

【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？
（圖／國民黨團提供）

陳建仁：交通部報告未提有力人士 王國材：賴清德未曾聽取報告

陳建仁上午赴立法院備詢前受訪表示，中央政府大力支持中捷藍線建設，台中市府提出的綜合規劃案，仍須釐清在路線、站點及經費上的疑慮，他希望地方與中央能繼續溝，進行專業檢討。

陳建仁在備詢中表示，昨日聽取交通部報告，內容針對中捷藍線站點移動始末進行說明，有些站址確實比較近且不太合適，如沙鹿站就不適合共構，他強調報告內容並未提及所謂「有力人士」是誰。

交通部長王國材也回應，賴清德並未要求交通部報告中捷藍線相關議題，他「只有跟院長報告」，國民黨立委洪孟楷質疑，賴清德從未聽取報告卻說中捷藍線因「有力人士」更動路線，「是作夢夢到」還是「散播假消息」？

【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？

（圖／國民黨團提供）
中捷藍線
路線更動
國民黨
陳建仁
王國材
賴清德

相關新聞

【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
【台灣中捷藍線爭議】3任市長2度改動　圖利有力人士、拐進重劃區、經費暴增爭議多
2023/10/16 20:55
揪AIT主席賞台灣客家文化 　賴清德：避免「疑美論」影響台美關係
揪AIT主席賞台灣客家文化 　賴清德：避免「疑美論」影響台美關係
2023/10/16 19:28
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
更新【台灣2024大選】藍白整合「最強候選人」? 民眾黨提3質疑「拒絕」國民黨開放式初選
2023/10/15 18:41
賴清德：贏得總統大選要靠自己　提醒支持者「這場選舉還在變化、千萬不可大意」
賴清德：贏得總統大選要靠自己　提醒支持者「這場選舉還在變化、千萬不可大意」
2023/10/14 15:09
【2024總統台灣大選】偏藍民調：5成3支持政黨輪替、3成1贊「藍白合」以侯友宜為主
【2024總統台灣大選】偏藍民調：5成3支持政黨輪替、3成1贊「藍白合」以侯友宜為主
2023/10/13 17:28

更新時間 : 2023-10-17 18:55 GMT+08:00

最受歡迎

【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
台積電運動會台灣基層員工每人發1.6萬獎金　張忠謀：TSMC未來幾年恐面臨更嚴峻挑戰
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
4萬盆花開好了 台北美堤親水灣10月花海萬紫千紅
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
黃先生、黃小姐搭Uber最高省300元　台灣「優步小黃」使用人數增加
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
專訪〉台灣8萬年前巨大鯨魚化石屏東出土　科博館研究團隊分享近況與心路歷程
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
迎合幣圈致富年輕人！法拉利接受虛擬貨幣支付　訂單滿到2025年
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
台灣首個無人機空中救援隊募資開跑 目標佈署300座無人機山區「即刻救援」！
國際知名密碼學者Tanja Lange：採用後量子密碼系統 台灣無法等
國際知名密碼學者Tanja Lange：採用後量子密碼系統 台灣無法等
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場
蘇嘉全洋女婿遭控坐霸王車、打斷台灣運匠牙齒　證物消失獲不起訴稱誤會一場