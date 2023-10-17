【台灣中捷藍線爭議２】林佳龍版預算實逾1100億？「有力人士」說成羅生門？

（台灣英文新聞）中捷藍線路線改動及經費增高合理性、到底誰在「卡」、圖利何人引發爭議。行政院長陳建仁今（17）日稱聽取交通部長王國材報告，未提及所謂「有力人士」；王國材稱從未向副總統賴清德報告；國民黨更表示暴增633億元中捷藍線根本假議題。

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藍：林佳龍版建設經費實際高達1127億元

國民黨團在記者會表示，中捷規畫始於胡志強任內，民進黨林佳龍上台突然更改路線「截直取彎」，原因不明卻讓中捷藍線空轉4年，如今盧秀燕回歸藍線原始規劃路線，行政院卡169天，國發會連會議都沒有召開，反問到底誰在卡中捷？

台中市議員黃健豪表示，行政院要求台中市政府解釋「暴增的633億元預算中捷藍線預算」根本是假議題，在林佳龍任內的104年2月24日所提報到交通部的中捷藍線預算，建設經費就高達1127億元，後來把徵收用地費拿掉才減為900多億元。

台中市立委參選人廖偉翔也指出，104年林佳龍任內編列預算經費，用地費僅編34億元，到了111年時，用地費因物價基準和用地費市價更新，才讓用地費暴增。

黃健豪指出，林佳龍上任後把沙鹿到台中港、台中火車站到太平這兩段砍掉，經費仍逾千億，如今盧秀燕按當時胡志強規劃、送交行政院核定的版本，建設經費也逾千億，顯見林佳龍的版本花的錢更多。



（圖／國民黨團提供）



（圖／國民黨團提供）

藍：中捷費用增加為應交通部要求

黃健豪還指出，交通部、行政院屢次要求台中市政府因應物家成本上漲，增加中捷藍線經費，如今卻反問台中市政府為何要增加如此多經費。資料顯示，交通部在110年3月3日、111年7月29日兩次審查會議上，都要求台中市政府請根據110年物價波動水準，重新檢視建設成本估算的妥適性。行政院也於111年11月1日作出相同要求，國發會表示台中市財力級次自112年度起由第三級變更為第二級，要台中市政府作出相應修正。

台中市立委參選人林家興表示，原本藍線規劃較優，服務較廣，設置2站兼顧沙鹿南北需求，且站點較佳，位在沙田路與台灣大道路口；林佳龍版本在沙鹿火車站後站，屬人煙較少的重劃區，且距離沙鹿高工、竹林國小至少在1公里以上，非常不方便。其次，徵收價格不同，林佳龍版本經過密集的住宅區，如果全部徵收將會是天文數字。此外，林佳龍當初並沒有規劃正英站和坪頂站，現在為了政治鬥爭不惜說謊，把問題推給地方人士。



（圖／國民黨團提供）

陳建仁：交通部報告未提有力人士 王國材：賴清德未曾聽取報告

陳建仁上午赴立法院備詢前受訪表示，中央政府大力支持中捷藍線建設，台中市府提出的綜合規劃案，仍須釐清在路線、站點及經費上的疑慮，他希望地方與中央能繼續溝，進行專業檢討。

陳建仁在備詢中表示，昨日聽取交通部報告，內容針對中捷藍線站點移動始末進行說明，有些站址確實比較近且不太合適，如沙鹿站就不適合共構，他強調報告內容並未提及所謂「有力人士」是誰。

交通部長王國材也回應，賴清德並未要求交通部報告中捷藍線相關議題，他「只有跟院長報告」，國民黨立委洪孟楷質疑，賴清德從未聽取報告卻說中捷藍線因「有力人士」更動路線，「是作夢夢到」還是「散播假消息」？

（圖／國民黨團提供）