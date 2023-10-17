愛河成伸展台！旅德台灣時裝#DAMUR要價破億遊艇時裝秀　Netflix將上架超瘋實境秀　

(台灣英文新聞/高雄採訪報導)不只是遊艇趴！#DAMUR SS24春夏最新時裝大秀15日在要價2億的遊艇上華麗登場，也是高雄愛河首次變成伸展台。

旅居柏林的#DAMUR設計師黃世舜，近年以超瘋姿態現身台北時裝週，曾在台北捷運站裡辦秀，或將路邊香腸攤搬到伸展台旁烤香腸，每場大秀都不按牌理出牌，對他而言，打造好玩的秀跟創造衣服一樣重要，品牌重視與觀眾互動，人與人之間的交流是獨特且無法被人工智慧取代的。

黃世舜熱愛衝浪跟大自然，因此2024春夏時裝發表會選址高雄愛河，首度和高雄青年局合作，將要價破億的遊艇打造成伸展台，從光榮碼頭出發繞行愛河灣，最後停在大港橋前呈現超過20套時裝，主題定調「Unknow Destination」，也是設計師寫給自己的一首瘋狂情歌。

最新系列用色採品牌經典紫色及綠色，主打休閒運動混搭風，從Oversize風衣、挖洞西裝、不對稱剪裁洋裝等單品來看，加上模特兒誇張的妝容，及酷似漫畫《七龍珠》主角孫悟空的刺蝟髮型，不外乎是要滿足在遠距離看秀的觀眾視覺，但也體現設計師近年對人生的體悟。

黃世舜說明，於籌備期間遇到不少挑戰，無論遊艇出海位置、拍攝方式、政府部門協調等，但他憑藉今年7月柏林時裝週期間於史普雷河發表的經驗一一解決，他強調，「品牌販售的是夢想跟勇氣，鼓勵大家與眾不同，我們往往從無數錯誤中找到最美的花朵。」

大秀當天大港橋上及愛河兩側站滿觀眾，不少人是從新竹及台北南下看秀，有在練體操的模特兒擺脫傳統制式走法，劈腿拉筋呈現前衛時裝，伴隨港口溫柔海風及夕陽十分精采，黃世舜在訪談中透露，以前總想乘風破浪，現在心態轉換為隨波逐流，但前提是要找到自己的方向。

黃世舜透露，明年Netflix預計1月會上一齣他錄製的實境時裝秀，細節尚未多做說明。

#DAMUR SS24發表. (影/台灣英文新聞 劉怡均)