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日本鮮葡萄連2週驗出「殺蟲劑」、巴基斯坦冷凍三點蟹「重金屬超標」全數遭邊境攔截

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 14:14
日本鮮葡萄連2週遭邊境攔截到農藥殘留違規。（圖／食藥署）

日本鮮葡萄連2週遭邊境攔截到農藥殘留違規。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞）食藥署公布邊境檢驗不合格名單，日本鮮葡萄連2週遭邊境攔截到農藥殘留違規，已是半年來第4批。另外，自巴基斯坦進口的「冷凍三點蟹（FROZEN 3 SPOT CRAB）」則被檢出重金屬含量不符規定，所幸整批2312公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

日本進口鮮葡萄連2週上榜，過去6個月累計4批違規，均為農藥殘留量不合規定，但屬不同業者，本週遭攔截的是由新北市新店「日本市場股份有限公司」所進口的，檢出殘留農藥Cyclaniliprole 0.01 ppm。

食藥署副署長林金富解釋，Cyclaniliprole屬於殺蟲劑，在台灣僅准用於蘋果、梨子、茶葉等作物，葡萄並不在准用範圍內，因此依規定不得檢出，定量極限得低於0.01 ppm，依規定整批620公斤遭退運或銷毀，日本鮮葡萄報驗將維持加強抽批。

此外，由「珞馨國際貿易有限公司」自巴基斯坦進口、2312公斤的「冷凍三點蟹」檢出重金屬鎘1.1 mg/kg，限量為0.5 mg/kg。林金富表示，該業者為首批違規，全批2312公斤依規定退運或銷毀，未流入市面，該報驗義務人也將從一般抽批調整為加強抽批。

此次公布的違規產品還包括美國「荷蘭醬」、2批越南「荷蘭豆莢」、印尼的「綠豆」、印度「綠茶」、法國「乾燥菇」(牛肝菌菇/黑喇叭菇/黃蘑菇)為農藥殘留含量不符規定；漂白劑含量不符規定的有印尼的「花生風味醬（辣椒口味）」及「調味塊（辣椒口味）」；檢出重金屬不符規定為中國的「百合」及越南的「冷凍丁香魚」。
食藥署
日本葡萄
農藥殘留違規
螃蟹

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