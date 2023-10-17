搶便宜機票餐券快來！ 「ITF台北國際旅展」11/3起登場 早鳥票即起開賣

（台灣英文新聞）「ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日在台北南港展覽館一館登場，今年堪稱近6年來之最，匯集超過104個國家/城市、7大航空公司和多家遊輪公司等，萬眾矚目的早鳥票自今（17）日正式開賣，限時搶購只有2天。

ITF台北國際旅展今年邁入第37年、第31屆，今年的展攤可說是一位難求，爆滿至1樓廊道都有攤位展出，匯聚104個國家/城市，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展；以及7大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空。

另外還有多家遊輪公司，包含挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪。當然還有東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1,300個攤位，將祭出最超值的機票、旅遊行程、住宿券、餐券、遊樂園門票等。

早鳥票10月17日開賣 限時2天搶購

ITF早鳥票於今日開賣！10月17日至10月18日，限時2天，在7大通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等七大通路限時開搶。原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格。錯過早鳥票的民眾，可以在10月19日起至11月2日開展前購買9折預售票。

為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張，歡迎大家一起「挽袖捐熱血，換票作公益」。

（圖／台灣觀光協會）