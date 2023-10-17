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桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 12:24
圖／「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」官方臉書

圖／「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」官方臉書

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台積電今天(17日) 表示，經內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。不過，台積電維持過去擴廠步調，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地，引發當地民眾反對抗議。「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」與科管局、台積電3方代表日前進行會談，自救會會後於臉書發文指出，台積電決定放棄設廠計畫(如下) 。消息一出引發各界關注。

桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期

(圖/自救會官方臉書)

「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」13日於臉書發文表示，竹科管理局、台積電及自救會3方代表日前進行對談，台積電代表會中明確表示，對於龍潭科學園區第3期擴建案引發的龐大社會爭議深感不安，並認同在地民眾愛護土地及家園的情懷，決定放棄原本在擴建案內的設廠計畫。

自救會在臉書「簡介」欄寫著:

龍潭科學園區第三期面積共158.59公頃，當中私人土地佔近9成。

政府強制徵收私有財，給特定企業，公益性何在？適法性何在？

臺灣從南到北需要這麼多的科學園區嗎？地方的生活品質、環保、文化、交通如何平衡？

台積電17日表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

台積電指出，經評估後，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

龍潭園區擴建計畫基地位於桃園市龍潭區，原先規劃土地共158.59公頃，計劃供2奈米（暨以下）技術的研發與量產進駐，估計將提供約5900個就業機會，創造平均年產值約新台幣6000億至6500億元。

台積電龍潭擴建計畫恐因當地民眾抗議而生變，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫16日對此表示，會向台積電了解相關訊息，不過就算龍潭擴建喊卡，中科、高雄也都還有機會，政府一定會提供協助。

台積電並未正面回應自救會發文內容，不過先前曾對龍科擴建計畫引發的爭議表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，尊重居民及主管機關，無法進一步評論。

國民黨立委曾銘宗16日於立法院經委會質詢，龔明鑫作為台積電董事，是否有掌握台積電放棄龍潭擴廠的訊息。

龔明鑫表示，台積電沒有將議案提到董事會，因此他不清楚此事；國發基金官員補充，台積電沒有提議案的話，應該是還沒有做決定，事後可向台積電進一步了解相關訊息。

曾銘宗追問，如果台積電確實放棄龍潭擴廠計畫，政府如何因應。

龔明鑫回答，台積電原本規劃在龍潭科學園區興建2奈米以下製程，如果爭議可以解決最好，如果不行，原本台中中科跟地方政府有些環評問題，進度比較慢一點，現在看來問題已經解決，也就是說，中科、高雄都還有再擴廠的機會。

曾銘宗詢問，對於台積電建廠事宜，政府是否會提供必要協助，龔明鑫強調，政府一定會提供協助。

桃園民眾反對政府強制徵收　台積電：現階段條件下、不再考慮進駐龍潭科學園區三期

歐洲經貿辦事處主辦的2023年投資歐盟論壇12日在台北登場，國家發展委員會主任委員龔明鑫(上圖) 出席與會並致詞。中央社
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