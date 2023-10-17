拜登18日訪以色列、以美制定人道救援計畫、伊朗擬「先發制人」、哈瑪斯「情況允許」將釋外籍人質

（台灣英文新聞）以色列持續圍困轟炸加薩走廊，目前該地死亡人數已逾2800名，以色列強硬態度似乎軟化，鬆口與美國制定人道援助計畫；隨著以國對加薩發動地面攻擊在即，美國總統拜登將於18日訪問以國表達支持，伊朗則稱將可能「先發制人」。哈瑪斯則表示在適當時機將釋放外籍人質。

據巴勒斯坦官媒瓦法社（WAFA）最新報導，加薩目前已有2800多人在以國的空襲中喪生，其中4分之1為兒童。先前聯合國人道主義事務協調廳（UN OCHA）也警告，加薩的醫院最後的燃料儲備可能在未來24小時內耗盡。然而，以色列仍維持徹底封鎖加薩政策，儘管在加薩南部區域恢復供水，但仍不承諾停火及開放埃及一側的拉法口岸，供人道救援進入。

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人在以色列的美國國務卿布林肯（AntonyBlinken ）今（17）日在X平台上表示，「美國與以色列同意制定一項計畫，使捐助國與多邊組織的人道救援能夠送達給加薩平民，包括可能建立的區域，幫助平民遠離危險。」

Today, at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm’s way. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 17, 2023

拜登將訪以色列

半島電視台報導，繼布林肯、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪以色列，美國總統拜登也將於18日前往該國訪問，重申對以色列的支持。布林肯表示，拜登強調，以國有「權利與義務」進行自我防衛，抵禦哈瑪斯的襲擊。

以國目前在與加薩接壤的邊境沿線部署數千名士兵，坦克及各種軍武，外界預期以國不久後將開始地面入侵加薩走廊。拜登警告以方再度佔領加薩將釀大錯，以方則回應無意佔領加薩。

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報導指出，拜登的造訪使他能夠私下與以方討論，即將對加薩發動地面攻擊的擔憂與可能的紅線；然而這也為拜登帶來安全風險，因為哈瑪斯也將向以方發動火箭彈攻擊，包括特拉維夫機場。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在接受伊朗國家電視台採訪時表示，該地區的親伊朗組織可能會對以色列採取「先發制人」的行動，甚至就可能在「未來數小時內」。

哈瑪斯鬆口「情況允許」釋放外籍人質

土耳其國家通訊社報導，哈瑪斯組織分支卡薩姆旅（Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）於16日在該組織所屬的阿克薩電視台（al-Aqsa Channel）表示，卡薩姆旅關押200名人質，另50名人質由其他組織關押，由於以色列連日空襲，因此有22名人質死亡。

一旦「情況允許」，他們準備釋放擁有外國國籍的人質，但並未說明外國籍人士具體人數，他們僅表示這些外國人質是「他們的客人」，並為他們被關押一事致歉。

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