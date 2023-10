拜登18日訪以色列、以美制定人道救援計畫、伊朗擬「先發制人」、哈瑪斯「情況允許」將釋外籍人質

(台灣英文新聞)以色列持續圍困轟炸加薩走廊,目前該地死亡人數已逾2800名,以色列強硬態度似乎軟化,鬆口與美國制定人道援助計畫;隨著以國對加薩發動地面攻擊在即,美國總統拜登將於18日訪問以國表達支持,伊朗則稱將可能「先發制人」。哈瑪斯則表示在適當時機將釋放外籍人質。

據巴勒斯坦官媒瓦法社(WAFA)最新報導,加薩目前已有2800多人在以國的空襲中喪生,其中4分之1為兒童。先前聯合國人道主義事務協調廳(UN OCHA)也警告,加薩的醫院最後的燃料儲備可能在未來24小時內耗盡。然而,以色列仍維持徹底封鎖加薩政策,儘管在加薩南部區域恢復供水,但仍不承諾停火及開放埃及一側的拉法口岸,供人道救援進入。

人在以色列的美國國務卿布林肯(AntonyBlinken )今(17)日在X平台上表示,「美國與以色列同意制定一項計畫,使捐助國與多邊組織的人道救援能夠送達給加薩平民,包括可能建立的區域,幫助平民遠離危險。」

Today, at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm’s way.