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以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭停播處分

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/17 09:47
倫敦街頭挺巴勒斯坦示威活動，附近的英國BBC大樓遭到噴漆。（圖／路透社Susannah Ireland）

倫敦街頭挺巴勒斯坦示威活動，附近的英國BBC大樓遭到噴漆。（圖／路透社Susannah Ireland）

（台灣英文新聞）以色列與巴勒斯坦衝突愈演愈烈，在全球激起了兩派各自的同理心與同仇敵愾，也成了新聞倫理的試金石。6 名 BBC 中東記者疑似因社群網站活動有偏袒武裝組織哈瑪斯（Hamas）之嫌，被暫停播放工作。

金融時報報導，英國廣播公司（BBC）在新聞中立一事上有著嚴苛準則，甚至適用於記者的社媒活動。有 6 名 BBC 阿拉伯頻道記者，包括駐地埃及與黎巴嫩的人員，因 X（原先的推特）貼文或按讚活動明顯支持巴勒斯坦，或批評以色列立場，而踩到公司紅線。6 人因此獲停播處分，接受調查，但尚未正式停職。

目前爭議貼文皆已移除，但根據媒體報導，至少有一名記者按讚的貼文，將突襲以色列的哈瑪斯稱作「自由鬥士」。金融時報指，部分媒體揭露了這些記者的身分，引來人身安全擔憂。

這已非 BBC 首次因以巴衝突鬧出爭議。由於 BBC 始終將哈瑪斯稱作「武裝分子」（militant），而非「恐怖分子」（terrorist），政界相當不滿。唐寧街（首相辦公室代名詞）16 日再度質疑其立場，稱哈瑪斯本次攻擊行動絕對是恐怖攻擊，此一稱謂並無不當。官方發言人對 BBC 雙標感到不解，畢竟 911 事件、2015 年巴黎襲擊案，BBC 報導皆使用了「恐怖分子」一詞。

對此質疑，BBC 駁斥稱，已確實揭露了許多西方政府（包括英國）將哈瑪斯列為恐怖組織的事實，但作為獨立媒體機構，其角色是解釋事件來龍去脈，是非自有公論。

無獨有偶，英國媒體衛報也有員工因以巴議題丟了飯碗。與該報合作已 40 多年的政治漫畫家貝爾（Steve Bell），上周在 X 平台抱怨，一幅描繪以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的漫畫作品，遭到上級撤下。「現在在衛報畫以巴相關政治漫畫，想要不被說是『反猶太』，簡直不可能。」他忿忿不平道。

衛報已決定不再與貝爾續約。
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