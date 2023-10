以巴衝突考驗新聞中立 6名BBC記者遭停播處分

(台灣英文新聞)以色列與巴勒斯坦衝突愈演愈烈,在全球激起了兩派各自的同理心與同仇敵愾,也成了新聞倫理的試金石。6 名 BBC 中東記者疑似因社群網站活動有偏袒武裝組織哈瑪斯(Hamas)之嫌,被暫停播放工作。

金融時報報導,英國廣播公司(BBC)在新聞中立一事上有著嚴苛準則,甚至適用於記者的社媒活動。有 6 名 BBC 阿拉伯頻道記者,包括駐地埃及與黎巴嫩的人員,因 X(原先的推特)貼文或按讚活動明顯支持巴勒斯坦,或批評以色列立場,而踩到公司紅線。6 人因此獲停播處分,接受調查,但尚未正式停職。

目前爭議貼文皆已移除,但根據媒體報導,至少有一名記者按讚的貼文,將突襲以色列的哈瑪斯稱作「自由鬥士」。金融時報指,部分媒體揭露了這些記者的身分,引來人身安全擔憂。

這已非 BBC 首次因以巴衝突鬧出爭議。由於 BBC 始終將哈瑪斯稱作「武裝分子」(militant),而非「恐怖分子」(terrorist),政界相當不滿。唐寧街(首相辦公室代名詞)16 日再度質疑其立場,稱哈瑪斯本次攻擊行動絕對是恐怖攻擊,此一稱謂並無不當。官方發言人對 BBC 雙標感到不解,畢竟 911 事件、2015 年巴黎襲擊案,BBC 報導皆使用了「恐怖分子」一詞。

對此質疑,BBC 駁斥稱,已確實揭露了許多西方政府(包括英國)將哈瑪斯列為恐怖組織的事實,但作為獨立媒體機構,其角色是解釋事件來龍去脈,是非自有公論。

無獨有偶,英國媒體衛報也有員工因以巴議題丟了飯碗。與該報合作已 40 多年的政治漫畫家貝爾(Steve Bell),上周在 X 平台抱怨,一幅描繪以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的漫畫作品,遭到上級撤下。「現在在衛報畫以巴相關政治漫畫,想要不被說是『反猶太』,簡直不可能。」他忿忿不平道。

衛報已決定不再與貝爾續約。

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message "pound of flesh"... pic.twitter.com/kSfmfzlmhy